صفاء النجار: الترجمة تبقي دائمًا هى جسر الحضارات

كشفت الإعلامية د.صفاء النجار، عن قيمة وأهمية الترجمة في الحياة اليومية.

وقالت صفاء، خلال تقديم برنامجها "أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس:"الترجمة لها أهميتها في ربط الحضارات والثقافات المختلفة وواحدة من هذه الثقافات المهمة الثقافة الافريقية التي خصص لها لمركز القومي للترجمة مسابقة كشاف المترجمين والخاصة بترجمة الأدب الأفريقي والتي أطلقها المركز ضمن احتفالاته باليوم العالمي لقارة أفريقيا".

وأضافت: "تبقي دائمًا الترجمة هي جسر الحضارات والحرص عليها هو حرص علي تقديم كل جديد في عالم المعرفة والأفكار، ومن الكتب التي كان لها أهمية خاصة نظراً لمضمونها كتاب اذدواجية الدين لمؤلفه ومترجمة صلاح هلال".