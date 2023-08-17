الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفاء النجار تتبّع سيرة رائد ترجمة الأدب العربي للإنجليزية في "أطياف"

صفاء النجار
صفاء النجار

كشفت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار النقاب عن سيرة أحد رواد اللغة العربية من الأجانب.

وقالت صفاء، خلال تقديم برنامجها "أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم،:"اللغة العربية رغم صعوبتها وصعوبة تعلمها إلا أنها شغلت العديد من المثقفين حول العالم، وأهم هذه الشخصيات الذين اهتموا باللغة العربية دينيس جونسون ديفيز الذي ساهم في ترجمة ومعرفة اللغة العربية للمجتمع الغربي من خلال ترجمته أكثر من 30 مجلدًا والذي احتوي على كثير من الإبداعات الروائية والقصصية".

وأضافت:"نجيب محفوظ والمؤرخ إدوارد سعيد وصفا ديفيز بأنه رائد الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، وولد ديفيز في كندا وعاش فترة من طفولته في القاهرة وبالتحديد في مدينة الزقازيق بالشرقية وقرر في عمر مبكر دراسة اللغة العربية والتحق بجامعة كامبريدج لدراستها وعمل في هيئة الإذاعة البريطانية، وفي هذه الفترة تشكل لديه أول معرفة باللغة العربية بسبب احتكاكه بالعاملين من العرب".

وتابعت "في 1945 عمل مترجمًا في المجلس البريطاني بالقاهرة فكانت هذه أول صلة فعلية بينه وبين العالم العربي، وتعرف في القاهرة علي عدد من الأدباء العرب وخلال فترة تواجده في أم الدنيا عمل كأستاذًا للغة الإنجليزية في جامعة القاهرة واستمرت مسيرته مع اللغة العربية وأشهر إسلامه وعاش فترة طويلة في القاهرة حتى رحل في عام 2017".

صفاء النجار الحياة اطياف اللغة العربية

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