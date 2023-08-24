الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادي: دول "بريكس" الأسرع في النمو الاقتصادي

بريكس
بريكس

علّق كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، على دعوة مصر لعضوية تجمع بريكس بداية من يناير 2024.

وقال العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن النظام الاقتصادي العالمي غير عادل والدول النامية هي المتضررة، ومنه دول أفريقيا والشرق وسيطرة الدولار تقل بشكل بطيء ولكن لا يزال الدولار يمثل 85% من التجارة العالمية.

أضاف أن تجمع بريكس يعمل على حل مشاكل الأعضاء الاقتصادية، موضحاً أن تجمع دول بريكس هم الأسرع فى النمو الاقتصادى.

أشار إلى أن الدول الأعضاء هم تكتل لمجموعة من الدول متفقين على سياسات اقتصادية ومالية وأيضا سياسية، موضحاً أن العلاقة بين الدولار والاقتصاد العالمي هى المسيطرة إلى الآن والمستفيد الأكبر منها أمريكا وحلفاءها وأمريكا تحارب أى فكرة لتعاملات خارج الدولار.

الحياة اليوم الحياة تجمع البريكس كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي بريكس

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