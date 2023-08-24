رئيس جامعة الأقصر يسلم شهادات إتمام تدريب مهارات التوظيف للمتدربين

سلم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة شهادات ختام الدورة التدريبية "مهارات التوظيف EST"، والمقدمة من مركز التطوير المهني، والتي تم عقدها بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوصى الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة المتدربين باستثمار المهارات التي اكتسبوها خلال الدورات التدريبية بالمركز، وتوظيفها بما يخدم مسارهم المهني، حتى يكون ذلك داعمًا قويًا لتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم وتهيئة الطلاب لسوق العمل.

وقال الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير المركز، إن هذه الدورات تأتي في إطار حرص جامعة الأقصر بقيادة الدكتور حمدي حسين، على استمرار خدمات المركز للطلاب حتى في فترة الإجازة الصيفية؛ لتقديم أقصى استفادة لأبناء الجامعة، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة لموافقته على استقبال المدن الجامعية للطلاب المغتربين الملحقين بالدورات التدريبية، خلال فترة الإجازة الصيفية.

ويهدف مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر (Universty Center For Career Development ) إلى تحقيق رؤية جامعة الأقصر المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف سعيا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل ومساعدة الطلاب على ايجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.