الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك بملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بسوهاج

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بفعاليات ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية،  الذي تستضيفه جامعة سوهاج، برعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وبالتعاون مع معهد إعداد القادة تحت شعار "الجمهورية الجديدة..مستقبل أفضل"، وبحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عبد الناصر محمد حسن نائب رئيس جامعة سوهاج للتعليم والطلاب، واللواء حافظ محمود حسن، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية،  والدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد إعداد القادة بحلوان.

هنأ الدكتور حمدي حسين، الدكتور حسان النعماني؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة سوهاج.

369938334_719056586901203_9213018225262767306_n

وثمن رئيس جامعة الأقصر، جهود معهد إعداد القادة وأنشطته المتنوعة، التي تستهدف بناء وعي وشخصية طلاب الجامعات، وإكسابهم المهارات القيادية، التي تساعد في تخريج كوادر قادرة على مواكبة المستجدات، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الملتقى يعزز من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والأولويات التنموية للدولة.

369897416_719055703567958_5102720637653857643_n

كما أشاد رئيس الجامعة بمشاركة وفد طلابي من جامعة الأقصر، في أنشطة الملتقى، حيث يشارك بالملتقى نحو  250 طالب وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد، لجامعات:  سوهاج، وجنوب الوادي،  و الأقصر،  وأسوان، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى صباح السبت الموافق 27 من أغسطس الجاري.

 ويتضمن الملتقى عدد من المحاضرات التثقيفية،  وأنشطة متنوعة رياضية، وفنية واجتماعية، وثقافية، يحاضر بها نخبة من رجال الدين وبعض من القيادة الإستراتيجية.

370191043_719055733567955_5440509058691501470_n
370056253_719055783567950_371104209622963258_n
جامعة الاقصر الأنشطة الطلابية معهد إعداد القادة الجمهورية الجديدة جامعة جنوب الوادي

الأكثر قراءة

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

"عاتب زوجته فطعنته".. ماذا حدث داخل كمبوند شهير بمدينة بدر؟

مقتل قائد "فاغنر" الروسية فى تحطم طائرة خاصة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

ترند اليوم

لأول مرة..منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف بعد وفاته.."ناقشوا الرسالة بصورته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)