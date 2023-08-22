الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة الأقصر: 15 فريقًا فى البطولة العربية الإفريقية للبرمجة

البطولة العربية
البطولة العربية الأفريقية للبرمجة

قال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن مشاركة الجامعة في البطولة العربية الإفريقية للبرمجة فى المسابقة والتى تعقد في الأكاديمية البحرية تعد من أهم المسابقات على مستوى العالم.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاستعدادات لدور الأول والثاني تتم في الأكاديمية البحرية، حيث تتم دعوة كافة الجامعات قبلها بـ6 أشهر، متابعًا أنه تم الاشتراك بـ15 فريقا من جامعة الأقصر.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر أن مصر مليئة بالمواهب التي تستحق تقديرها وإعطاءها الفرصة، لافتًا إلى أنه يتم العمل في المسابقة على حل المشاكل البرمجية في زمن قياسي.

 

الاستعدادات استعدادات الاكاديمية البحرية الأول والثاني البطولة العربية الدكتور حمدي محمد حسين بطولة العرب المسابقه

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