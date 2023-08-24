ميناء دمياط يستقبل سفينة بضائع روسية على متنها 26300 طن من القمح

استقبل خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة (SABEEL STAR) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 178 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38231 طن تشمل: 12281 طن ملح صب و800 طن كسب صويا و7037 طن رمل و578 طن ملح صوديوم معبأ و3225 طن علف بنجر و3650 طن مولاس و600 طن يوريا و10060 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51766 طن تشمل : 10500 طن خردة و 708 طن خشب زان و7500 طن كسب صويا و7931 طن حديد و5714 طن أبلاكاش و6000 طن فول صويا و5413 طن قمح و8000 طن قمح مطحون.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 486 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4965 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119119 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175794 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5877 شاحنة.