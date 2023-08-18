ميناء دمياط يتداول 42 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، بينما غادره 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صادر اليوم الجمعة- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46711 طنًا، تشمل 6097 طن يوريا و4821 طن رمل و5500 طن أسمنت معبأ و1674 طن حديد و7275 طن علف بنجر و21 ألفًا و344 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23 ألفًا و93 طنًا، تشمل: 2594 طن خردة و1158 طن أبلاكاش و7000 طن ذرة و2944 طن حديد و9000 طن قمح و1150 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 397 طنًا.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 140 ألفًا، و367 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120 ألفًا و293 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3661 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وأسيوط، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدمًا، قادمًا من السادس من أكتوبر، وعدد 6 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالي 3651 طنًا، من القمح متجهة إلى المنيا وامبابة، بعد أن قام عدد 4 وحدات نهرية بارج منها بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 2844 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا وعدد 2 وحدة نهرية بارج بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 620 طن أسمنت معبأ أبيض ونقلها إلى السفينة (ALRAQEEM) مباشرة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5751 شاحنة.