الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صعقته الكهرباء.. حادث مؤلم يخطف روح طفل في العياط

جثة
جثة

شهد مركز العياط بمحافظة الجيزة مصرع طفل بصعق كهربائى وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تفاصيل الواقعة

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفل، نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية بالعياط. 

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا صعقته الكهرباء مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

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