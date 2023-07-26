الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صعق كهربائي ينهي حياة مواطن في منزله بأطفيح

جريدة الدستور

لقي أحد الأشخاص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية البرمبل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية البرمبل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع منزل صعق كهربائي الجيزة

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