ارتكبوا 16 واقعة سرقة.. تفاصيل سقوط عصابة المزارع في البحيرة

عصابة مكونة من 9 عناصر إجرامية، جمعهم معا حب الثراء السريع من المال الحرام، واتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جرائم السرقة، وتخصص اثنين فقط من ضمن هذه العناصر في بيع حصيلة المسروقات، ثم توزيع الأموال فيما بينهم بالتساوي.

عناصر التشكيل الإجرامي المقيمون بنطاق مركزي بدر وكوم حمادة بنطاق محافظة البحيرة، تخصصوا في سرقة ماكينات الري الزراعية، الخاصة بالمزارعين في مناطق البحيرة، ونجحت العصابة في ارتكاب 16 حادث سرقة ما بين ماكينات ري وخراطيم خاصة بالري.

كان لا بد من القضاء على عناصر هذا التشكيل العصابي بعدما تعددت بلاغاته في وقت قصير، وقد نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، في القبض على المتهمين التسعة بينهم عميلين سيئي النية.

المتهمون اعترفوا خلال مواجهتهم برجال مباحث البحيرة، بارتكابهم 16 واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة بدر.

وأرشدوا عن المسروقات 6 ماكينات وكميات من خراطيم الرى- السيارتان "المستخدمتان فى ارتكاب الوقائع"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى".