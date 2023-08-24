الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات سابقة.. إصابة 3 في مشاجرة وضبط المتهمين بأوسيم

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم، وتمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وطلبت النيابة الاستعلام من المستشفى عن حالة المصابين لسماع اقوالهم حول الحادث

 

مقتل مواطن فى مشاجرة مع آخرين فى مدينة الغردقة

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه خلال مشاجرة بالخانكة

مصرع عامل طعنا خلال مشاجرة في القليوبية

وفي الخانكة صرحت نيابة الخانكة بالقليوبية بدفن جثة عامل لقى مصرعه بطعنات نافذة خلال مشاجرة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وشهدت عزبة هاشم سليمان بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية مصرع عامل بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد أب ونجليه؛ بسبب خلافات سابقة على "نقلة تراب" في أرض ملكه.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد عبدالجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يُدعى حسام حسين، 35 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "طارق. ح"، ونجليه، تعدوا عليه بسلاح أبيض حتى أودوا بحياته.

وشيّع العشرات من أهالي عزبة هاشم سليمان التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط حزن أسرته لمقابر الأسرة.

وبإخطار اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

مشاجرة اوسيم النيابة مديرية أمن الجيزة القليوبية

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