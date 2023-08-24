الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه خلال مشاجرة بالخانكة

جثة
جثة

صرحت نيابة الخانكة بالقليوبية بدفن جثة عامل لقي مصرعه بطعنات نافذه خلال مشاجره عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه

وشهدت عزبة هاشم سليمان بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع عامل بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد أب ونجليه؛ بسبب خلافات سابقة على "نقلة تراب" في أرض ملكه.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يدعى حسام حسين، 35 سنة.

تحريات المباحث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "طارق. ح"، ونجليه، تعدوا عليه بسلاح أبيض حتى أودوا بحياته.

 وشيع العشرات من أهالي عزبة هاشم سليمان التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط حزن أسرته لمقابر الأسرة.

قرار النيابة

وبإخطار اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، و تفريغ كاميرات المراقبة و التصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

مشاجرة دفن جثة التصريح بدفن عامل مصرع الخانكة القليوبية

الأكثر قراءة

عملة موحدة مقابل الدولار.. هل ينجح "البريكس" فى خلق بيئة اقتصادية أقوى؟

ناهد إمام تروى لـ "الشاهد" تفاصيل صادمة عن زوجها الإخوانى: اشترط زواجنا عرفى

التليجراف: اقتصاديون يحذرون من ركود عالمى وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة

عاجل .. استقالة مارجريت عازر من حزب المحافظين

مقتل شخص وفقدان آخر بسبب العاصفة الاستوائية "فرانكلين" بجمهورية الدومينيكان

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)