التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه خلال مشاجرة بالخانكة

صرحت نيابة الخانكة بالقليوبية بدفن جثة عامل لقي مصرعه بطعنات نافذه خلال مشاجره عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه

وشهدت عزبة هاشم سليمان بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع عامل بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد أب ونجليه؛ بسبب خلافات سابقة على "نقلة تراب" في أرض ملكه.

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يدعى حسام حسين، 35 سنة.

تحريات المباحث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "طارق. ح"، ونجليه، تعدوا عليه بسلاح أبيض حتى أودوا بحياته.

وشيع العشرات من أهالي عزبة هاشم سليمان التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط حزن أسرته لمقابر الأسرة.

قرار النيابة

وبإخطار اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، و تفريغ كاميرات المراقبة و التصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.