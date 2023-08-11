الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حفار قبور يرفض دفن جثة طفلة من ذوى الهمم بقنا.. لهذا السبب

جثة
جثة

رفض حفار قبور دفن جثة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الجمعة، لوجود كدمات وجروح على جسدها، وعدم وجود تصريح دفن مع أسرتها، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى لحين عرضها على النيابة العامة في قنا

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع طفلة تعاني من إعاقة ذهنية وأسرتها قامت بتكفينها وتغسيلها دون وجود تصريح بالدفن بإحدى قرى محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص أن الطفلة تُدعى “تقوى.ع- 8 سنوات”، قامت أسرتها بتكفينها وعند دفنها وجد الحفار بها آثار كدمات وجروح على رقبتها فرفض دفنها لحين وجود التصريح بالدفن لشكه في وجود شبهة جنائية بالواقعة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة لحين عرضها على مفتش الصحة لمعرفة إذا كان بها شبهة جنائية أو وفاة عادية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

اعاقة ذهنية أخطرت النيابة التحقي الاحتياجات الخاصة أكان البدأ البداية

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