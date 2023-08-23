مقتل مواطن فى مشاجرة مع آخرين في مدينة الغردقة

لقى مواطن مصرعه، اليوم الأربعاء، بسبب مشاجرة مع آخرين بمدينة الغردقة، تم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بورود إخطار للواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بشارع المدارس وسط مدينة الغردقة، على الفور تم انتقال الأجهزة الـمنية لمكان الواقعة.

وتبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع مواطن من محافظة الأقصر، بعد إصابته بجرح قطعى بالصدر من الناحية اليسرى أدى إلى تجمع دموى حول القلب مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.

عقوبة الضرب المفضي إلى الموت

ينص المادة 236 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يجرح أو يضرب شخصًا عمدًا، أو يعطيه موادًا ضارة، ولم يكن يقصد القتل، ولكن يؤدي ذلك إلى وفاته، بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع سنوات. وإذا سبق ذلك الفعل الإصراري أو الترصد، فإن العقوبة تصبح السجن المشدد أو السجن.

وفي حال تم ارتكاب الجريمة لغرض إرهابي، فإن العقوبة تصبح السجن المشدد أو السجن. وإذا كانت الجريمة مسبوقة بالفعل الإصراري أو الترصد، فإن العقوبة تصبح السجن المؤبد أو المشدد.