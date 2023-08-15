وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في مقتل صبي بعد وصلة ضرب من والده ببولاق الدكرور.

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها وباشرت التحقيق مع المتهم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمقتل صبي، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، وبه آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن والد المجنى عليه تعدى عليه بالضرب حتى الموت، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديبه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.