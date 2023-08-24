رغم تجديد عقده.. بند يسمح برحيل برناردو سيلفا عن مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، تفاصيل جديدة في عقد النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية، تجديد عقد برناردو سيلفا لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2026. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقبل التجديد، كان عقد برناردو سيلفا السابق مع مانشستر سيتي، ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024 - 2025.

بند يسمح برحيل برناردو سيلفا عن مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، نقلًا عن مراسل شبكة "ريليفو"، فإن العقد الجديد لـ برناردو سيلفا يتضمن وجود شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن هذا البند يُتيح لـ برناردو سيلفا الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى الهلال السعودي.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن هذا البند يُشبه البند الموجود في عقد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة، والذي استغله مسئولو نادي باريس سان جيرمان لحسم الصفقة لصالحهم.

يذكر أن لاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، مقابل 50 مليون يورو.

وشارك برناردو سيلفا في 308 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 55 هدفًا، وتوّج معهم بـ 5 ألقاب لبطولات الدوري الإنجليزي، بطولتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، 4 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، لقبين في كأس الدرع الخيرية، ولقب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولكن في الموسم الماضي 2022/2023، شارك برناردو سيلفا في 55 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وسجل 7 أهداف، وقدم ثمانية تمريرات حاسمة.