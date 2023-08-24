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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

النصر يواجه الدحيل.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا لموسم 2023 - 2024

دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس قرعة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تشهد النسخة 21 ن بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، إقامتها من موسم الربيع إلى الخريف، وذلك لأول مرة.

كما ستمتد مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال آسيا من شهر سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا، كشف خلاله نتائج قرعة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، من خلال المجموعات التي تضم الفِرق.

مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024

وجاءت نتائج قرعة مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024 على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: باختاكور الأوزبكي - الفيحاء السعودي - آهل التركمانستاني - العين الإماراتي.

- المجموعة الثانية: السد القطري - ناساف الأوزبكي - الفيصلي الأردني - الشارقة الإماراتي.

- المجموعة الثالثة: الاتحاد السعودي - سيباهان الإيراني - القوة الجوية العراقي - أجمك الأوزبكي.

- المجموعة الرابعة: الهلال السعودي - نساجي الإيراني - مومباي الهندي - نافباخور الأوزبكي.

- المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني - الدحيل القطري - الاستقلال الإيراني - النصر السعودي.

 

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نظام مجموعات دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024

ويُشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 20 فريقًا من منطقة الغرب في دور المجموعات الآسيوي، ويتم تقسيمها على 5 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

وبعد انتهاء دور المجموعات، ستتأهل الأندية صاحبة المركز الأول إلى دور الـ16 من المسابقة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

ومن المنتظر أن تُقام منافسات الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا، في شهر فبراير حتى أبريل 2024، على أن تنطلق مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

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