قبل إجراء القرعة.. الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

أسدل الستار، مساء أمس الثلاثاء، على مرحلة الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2023).

وتمكنت أندية النصر السعودي، والشارقة الإماراتي، وأجمك ونافباهور (من أوزبكستان)، إلى دور المجموعات عن منطقة الغرب، بينما تأهل عن منطقة الشرق، كل من إينشون يونايتد الكوري الجنوبي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وزيجيانج الصيني، وباثوم يونايتد التايلاندي.

وتأهل النصر إلى مرحلة المجموعات، بعد تغلبه على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز الشارقة الإماراتي، على مضيفه تراكتور سازي الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب أجمك الأوزبكي على مضيفه العربي القطري، بهدف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها، فاز نافباهور، على مضيفه الوكرة القطري.

في منطقة الشرق، فاز إنيشون يونايتد الكوري الجنوبي على ضيفه هاي بونج الفيتنامي، بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتغلب أوراوا ريد دياموندز الياباني، على ضيفه لي مان (هونج كونج) بثلاثية دون رد.

وفاز زيجيانج على ضيفه بورت إف سي التايلاندي، بهدف دون رد، بينما تغلب باثوم يونايتد التايلاندي على شنغهاي بورت الصيني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مستويات الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

سيشارك في دور المجموعات للنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا 40 فريقًا، خمس مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق.

وسيتم تقسيم الأندية الـ40 إلى 4 مستويات، بحيث يضم كل مستوى 10 أندية (خمسة من الغرب وخمسة من الشرق).

وستكون مستويات الأندية على النحو التالي:

منطقة غرب آسيا

المستوى الأول: الهلال السعودي، بيرسبوليس الإيراني، السد القطري، باختاكور الأوزبكي، الاتحاد السعودي

المستوى الثاني: نساجي الإيراني، الدحيل القطري، وناساف قرشي الأوزبكي، الفيحاء السعودي، سيبهان أصفهان الإيراني

المستوى الثالث: الفيصلي الأردني، استقلال الطاجيكي، القوة الجوية العراقي، أهال التركمنستاني، مومباي سيتي الهندي

المستوى الرابع: العين الإماراتي، نافباهور الأوزبكي، الشارقة الإماراتي، النصر السعودي، أجمك الأوزبكي

منطقة شرق آسيا

المستوى الأول: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، يوكوهاما مارينوس الياباني، ووهان ثري تاونز الصيني، بوريرام يونايتد، جيونبوك هيونداي موتورز الصيني

المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو الياباني، شاندونج كوفو الصيني، بانكوك يونايتد التايلاندي، بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، كواساكي فرونتال الياباني

المستوى الثالث: هانوي إف سي الفيتنامي، كايا إف سي الفليبيني، جوهر دار التعظيم الماليزي، ملبورن سيتي الأسترالي، ليون سيتي سيلورز السنغافوري

المستوى الرابع: كيتشي (هونج كونج)، إينشون يونايتد الكوري الجنوبي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، زيجيانج الصيني، باثوم يونايتد الصيني.

موعد القرعة

ستجرى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا صباح يوم غدٍ الخميس، وذلك بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالامبور.

وستنقل مراسم سحب قرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.