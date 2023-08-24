مجموعات متوازنة.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تُقام النسخة الجديدة رقم 19 من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي من موسم الربيع إلى الخريف، وذلك لأول مرة، حيث ستنطلق خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2024

ويشارك 36 فريقًا في النسخة الجديدة من كأس الاتحاد الآسيوي، ويتم تقسيمهم إلى تسع مجموعات، كما تشهد مشاركة الأندية الأسترالية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث سيشارك ناديي ماكارثور وسنترال كوست مارينرز.

نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا، كشف خلاله نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، من خلال المجموعات التي تضم الفِرق.

وشهدت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي، وقوع فريق الكويت الكويتي -الفائز بلقب البطولة 3 مرات- في المجموعة الثانية النارية، التي تضم فِرق الوحدات الأردني والكهرباء العراقي والاتحاد الأهلي وحلب السوري.

مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2023

وجاءت مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024 على النحو التالي:

• منطقة غرب آسيا

- المجموعة الأولى: العهد (لبنان) - الفتوة (سوريا) - جبل المكبر (فلسطين) - النهضة (عمان).

- المجموعة الثانية: الوحدات (الأردن) - الكويت (الكويت) - الكهرباء (العراق) - الاتحاد الأهلي حلب (سوريا).

- المجموعة الثالثة: الزوراء (العراق) - الرفاع (البحرين) - النجمة (لبنان) - العربي (الكويت).

• منطقة جنوب آسيا

- المجموعة الرابعة: أوديشا (الهند) - باشوندارا كينغز (بنجلادش) - مازيا سبورتس (المالديف) - موهون باغان سوبر جاينت (الهند).

• منطقة وسط آسيا

- المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان) - التين عسير (تركمانستان) - أبدش عطا (قرغيزستان) - ميرو (تركمانستان).

• منطقة آسيان

- المجموعة السادسة: دايناميك هيرب سيبو (الفلبين) - ماكارثور (أستراليا) - شان يونايتد (ميانمار) - فنوم بينه كراون (كمبوديا).

- المجموعة السابعة: تيرينجانو (ماليزيا) - بالي يونايتد (إندونيسيا) - ستاليون لاجونا (الفلبين) - سنترال كوست مارينرز (أستراليا).

- المجموعة الثامنة: هايفونج (فيتنام) - هوجانج يونايتد (سنغافورة) - صباح (ماليزيا) - ماكاسار (إندونيسيا).

• منطقة شرق آسيا

- المجموعة التاسعة: سي بي كي (الصين تايبيه) - تاينان سيتي (الصين تايبيه) - أولان باتار (منغوليا) - تايتشيونج فوتورو (الصين تايبيه).