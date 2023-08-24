الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لكرة السلة يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ليتوانيا في كأس العالم

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة

يؤدي منتخب السلة الأول للرجال تدريبه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة ليتوانيا غدا في بداية مشواره ببطولة كأس العالم التي تقام في الفلبين واليابان وإندونيسيا خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر المقبل.

واختارالكندي  روي رانا المدير الفني للمنتخب 12 لاعبا للمشاركة في البطولة وهم: عمرو الجندي وآدم موسى وأنس أسامة وإيهاب أمين وباتريك  وخالد عبد الناصر ويوسف شوشة وعاصم مرعي  وعمر طارق وعمر هشام وعمرو زهران وكريم حاتم.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات المكسيك والجبل الأسود وليتوانيا بعد غيابه عن البطولة العالمية لمدة 9 سنوات ومع ذلك احتفظ عمرو الجندي ويوسف شوشة بتواجدهما في قائمة المنتخب .

من جانبه، أكد الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر أنه يعلم كل شيىء عن منافسيه في المونديال مشيرا إلى قوة منتخب ليتوانيا وأن المكسيك قامت بتكوين فريق قوي للغاية يضم مواهب تلعب في الدوري الأمريكي ومنتخب الجبل الأسود مونتينيجرو لكنه قوة حقيقية وسيكون منافسا صعبا للغاية.

وعن طموحات الفراعنة في المونديال أكد المدير الفني أنه لايحب الحديث عن الحظوظ والتوقعات وقال أن النتائج ستأتي لو نجح اللاعبون من الاستفادة من الفرص وأنه سيواصل تطبيق طريقة اللعب المعتادة  وعلي اللاعبين أن يكونوا في أفضل مستوى لهم خلال كل مباراة.

ويشارك في بطولة العالم 32 فريقا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات ضمت الأولى الفلبين وأنجولا وإيطاليا والدومينكان وضمت الثانية صربيا والصين وبورتو ريكو وجنوب السودان وضمت الثالثة منتخبات أمريكا واليونان ونيوزيلندا والأردن.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات اليابان وفنلندا واستراليا وألمانيا وضمت السادسة منتخبات الرأس الأخضر وجورجيا وسلوفينين وفنزويلا..وضمت المجموعة السابعة منتخبات إسبانيا والبرازيل وكوت ديفوار وإيران وأخيرا ضمت المجموعة الثامنة كل من فرنسا ولاتفيا وكندا ولبنان.

 مواعيد مباريات مجموعة مصر في بطولة العالم 

الجمعة 25 أغسطس

المكسيك × الجبل الأسود   11,45 ظهرا

مصر × ليتوانيا    3,30 بعد الظهر 

الأحد 27 أغسطس 

مصر × الجبل الأسود  11,45 ظهرا

ليتوانيا × المكسيك  3,30 بعد الظهر

الثلاثاء 29 أغسطس 

مصر × المكسيك    11,45 ظهرا 

ليتوانيا × الجبل الأسود   3,30 بعد الظهر .

بطولة كأس العالم لكرة السلة منتخب مصر منتخب المكسيك منتخب ليتوانيا منتخب الجبل الأسود

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