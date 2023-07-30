منتخب مصر للسيدات لكرة السلة يواجه نيجيريا اليوم في بطولة إفريقيا

يخوض منتخب مصر للسيدات لكرة السلة مباراته الثانية في دور المجموعات ببطولة إفريقيا التي تستضيفها رواندا في الفترة من 28 يوليوالجاري حتى 5 أغسطس المقبل عندما يواجه منتخب نيجيريا في الرابعة عصر اليوم.

كان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 89 -78 بينما فاز المنتخب النيجيري على الكونغو الديمقراطية 69 -35 وبالتالي مباراة اليوم ستحدد بطل المجموعة وإن كان الفريقان قد ضمنا التأهل للدور ربع النهائي.

ويشارك في البطولة 12 فريقا تم توزيعهم على ثلاث مجموعات ضمت الأولى منتخبات رواندا وأنجولا وكوت ديفوار ويتصدرها منتخب كوت ديفوار برصيد ثلاث نقاط من الفوز على أنجولا 72 -69 والهزيمة أمام رواندا 64 -35 ويلتقي اليوم فريقا رواندا وأنجولا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون وغينيا وموزمبيق ويتصدرها منتخب موزمبيق برصيد ثلاث نقاط من الفوز على غينيا 90 -40 والهزيمة أمام الكاميرون 55 -53 ويتقي اليوم منتخبا الكاميرون وغينيا.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال ومالي وأوغندا ويتصدرها منتخب أوغندا برصيد ثلاث نقاط من الفوز على السغال 85-83 والهزيمة أمام مالي 80 -66 ويلتقي اليوم منتخبا مالي والسنغال.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وحسم منتخبا مصر ونيجيريا تأهلهما للدور ربع النهائي بعد فوزهما على الكونغو الديمقراطية.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصرمن إيهاب الألفي مديرًا فنيًا وأحمد إبراهيم مدربًا عامًا وأحمد عبدالمطلب مدربًا وآلاء مصطفى إداريا وجيرمين عوني طبيب الفريق ومحمد جابر محلل أداء وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة 12 لاعبة هن: ثريا محمد وآية الفقي وريم موسى وميرال أشرف ونادين السلعاوي وأسرار ماجد ونورهان فؤاد ورضوى سالم وفريدة الشريف ورنيم الجداوي وجنى طارق السعيد وفاطمة ممدوح.