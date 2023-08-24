الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عروض فرقتى الغناء الشعبي والموسيقى العربية بمسرح قصور الثقافة المتنقل

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لتحقيق العدالة الثقافية بالقرى والمناطق النائية، تتواصل فعاليات المسرح المتنقل بقرية شوبك بسطة والتى تستمر حتى 25 أغسطس الجارى بقرى محافظة الشرقية.

تضمنت الفعاليات عرضاً فنياً لفرقة الشرقية للموسيقي والغناء الشعبي بقيادة الفنان صبري رفاعى، حيث قدمت الفرقة عروضها الغنائية ذات الطابع الفلكلوري والتراثي منها "إحنا ولاد الشرقية، يا اللي غرقت في بحر الفكر، هشكيك للقاضي، فضها سيرة، سلمولي عليه، ياما انشغلت عليك ياما، منتاش خيالي، دلوني يا ناس علي الجنة، عم يا بتاع المنديل"، بينما قدم عرض فنى لفرقة الأراجوز لتريزا فريد ومهدى السيد وزينب عطية وأحمد سمير، فيما أقيمت أمسية أدبية تخللها فقرة لاكتشاف مواهب القرية من إلقاء شعر وغناء.

كما شهدت الفعاليات التي ينفذها فرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي خاطر بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عرض فنى لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية بقيادة المايسترو قطب السيد، قدمت خلاله الفرقة عروضها غنائية ذات طابع طربي أصيل، حيث غردت بعض الأصوات الشابة بأغانى "بلد المحبوب، يا أبو الطاقية الشبيكة، يلا بنا نتقابل سوا، وحياتك يا حبيبي، أما براوة، عليك سلام الله"، فيما تخللت الفعاليات ورش فنية شارك فيها أكثر من ٥٠٠ طفل مع الفنانة سالي نصر، كما أقيمت أمسية شعرية شارك بها الشاعرة محاسن بيومي والدكتور إبراهيم عطية، حيث ألقوا مجموعة من القصائد الشعرية وذلك بحضور الشاعر أحمد سامى خاطر مدير عام الفرع.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة، في كافة أقاليم مصر، لبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية، ونشر المعرفة، ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية، ومشاركة الجمهور المصري في كافة احتفالاتهم.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تحقيق العدالة الثقافية فعاليات المسرح المتنقل محافظة الشرقية فرقة الشرقية للموسيقي والغناء الشعبي

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