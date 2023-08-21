الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة الغربية" تحتفل بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، الاثنين، إقامة محاضرة تثقيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وذلك ضمن احتفالاتها بمرور 20 عامًا على توقيع مصر اتفاقية "صون التراث غير المادي" أوضحت خلالها نيفين زايد، مديرة الدار أن مصر من أوائل دول العالم التي وقعت على الاتفاقية، وسجلت على قوائم 7 عناصر كالسيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز والنسيج اليدوي في الصعيد وفنون الخط العربي والممارسات المرتبطة بالنخيل.  

وتناولت "زايد" عرض كتاب "القانون في الطب لابن سينا"، كأحد أهم الكتب التراثية، مشيرة إلى أن ابن سينا هو عالم وطبيب مسلم من أصول فارسية، اشتهر في زمانه بالطب والفلسفة، وتابعت بأن الكتاب قد صدر عام 1020 ميلادية ويعتبر من الكتب المؤثرة والمعتمدة عالميا كمرجع من مراجع الطب في العديد من الجامعات العالمية.

في سياق آخر، عقدت دار الكتب بطنطا محاضرة توعوية بعنوان "الأمراض المعدية.. الأعراض والوقاية"، بحضور الدكتورة هدير حسانين، مسئول الإعلام الصحي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، التي أكدت أهمية التغذية الصحية السليمة للوقاية من الأمراض، ولا سيما تناول وجبة الإفطار والحرص على أن تحتوي الوجبات على غذاء صحي ومتوازن بعيدا عن الوجبات السريعة، مع ضرورة أن يتوافر فيه البروتينات، والفيتامينات، والمعادن مع الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، والبعد عن السكريات.

واستعرضت حسانين أبرز الأمراض المعدية التي يجب على الأبوين أخذ الحرص منها، من بينها: التيفويد، والتهاب الكبد الوبائي، والحصبة، والجديري، مشيرة إلى أن هذه الأمراض هي الأكثر انتشارا في فصل الصيف، وذلك نتيجة تزايد الأنشطة الرياضية والترفيهية التي قد تعرض البعض إلى الإنهاك وفقد السوائل الكثيرة من الجسم؛ ما يؤدي إلى حدوث الإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف.

مكتبة دار الكتب للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني بمرور 20 عاما على توقيع صون التراث غير المادي أوائل دول العالم القانون في الطب لابن سينا

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