ناقد فنى: مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة هذا العام استثنائى

قال الناقد الفني أحمد سعدالدين: إن "إقامة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، هذا العام، حدث استثنائي، لأننا نحتفل بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية".

وأضاف "سعدالدين"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المهرجان هذا العام يُقام في مدينة من الجيل الرابع مثل العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن مهرجان الدراما هذا العام استثنائي، حيث يضم مسلسلات كثيرة جدًا.

ونوه بأن اليوم يعتبر عُرس الدراما المصرية في مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الدراما المصرية هي الأقدم في المنطقة العربية كلها.

وتابع: "المهرجان يضم عددًا كبيرًا من نجوم الدراما في عيدها رقم 60، كما أننا نشهد ختام فعاليات مهرجان العلمين يوم 26 أغسطس".

واستكمل: "على مدار 6 أسابيع من مهرجان العلمين الترفيهي شهدنا العديد من الحفلات الغنائية والأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة".