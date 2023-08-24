الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل القناة الأولى يكشف التحضيرات الأخيرة لحفل مهرجان الدراما في العلمين.. اليوم

مهرجان الدراما في
مهرجان الدراما في العلمين

كشف محمود جميل مراسل القناة الأولى، آخراستعدادت مهرجان القاهرة للدراما والذي سينعقد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، لافتاً أن اليوم سيكون حافلا بالفعاليات في المهرجان .

وأشار مراسل القناة، إلى أن المنطقة الترفيهية بـ"نورث سكوير" ستستضيف الحدث الأهم والأبرز، وهو مهرجان القاهرة للدراما، و الاستعدادات تتم على قدم وساق، ويتم وضع اللمسات الأخيرة في كل التجهيزات الخاصة بالمهرجان، مؤكداً :"ننتظر حدثا مبهجا سيبهر العالم كله وهو مهرجان القاهرة في نسخته الثانية، والبوابة جاهزة لدخول كل الفنانين والمخرجين والضيوف".

أجمل المناطق

وأكد مراسل القناة، أن الشاطئ سيشهد المسرح الكبير الذي يستعد لاستقبال كل الفنانين وإعلان الجوائز الخاصة بالمهرجان في نسخته الثانية»، مؤكدًا أن المنطقة الترفيهية من أجمل مناطق العلمين الجديدة وسط البحر والأبراج والشاطئ.

كما أوضح مراسل القناة، أن النجم تامر حسني هو من سيحيي الحفل، بالأضافة إلي أنه سيتم توزيع الجوائز على الفنانين والأعمال الدرامية طوال العام وليس مسلسلات رمضان فقط.

وتابع:" كما سيتم تكريم شخصيات فنية كبيرة أضافت للدراما المصرية، وجرى مضاعفة الجوائز لـ16 جائزة، لتكريم أفضل المخرجين وموسيقى تتر وتصوير ومونتاج".

مهرجان القاهرة للدراما مهرجان العلمين القناة الأولى المهرجان فعاليات مهرجان العلمين العلمين

مواد متعلقة

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"أيام الثورة والخلاص".. محمد سلماوى: الإخوان دفعت بمرشح للرئاسة بتعليمات من جون كيرى

ومنين نجيب ريحانى تانى؟.. وقائع موت رجل مهم... جدًااا

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

أمير رمسيس يتحدث عن صمود واستمرارية مهرجانات السينما في حلقة نقاشية بمهرجان شنغهاي

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

الأكثر قراءة

ليست الأولى.. هل نجا قائد "فاجنر" من حادث تحطم الطائرة؟

وفد هولندي رفيع المستوى يزور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

ضبط قائد سيارة صدم طفلًا فى بدر

لخلافات بينهما.. التحقيق مع مديرة تسويق طعنت زوجها بسكين فى بدر

التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة

الرئيس البرازيلى: الاتحاد الإفريقى يجب أن يكون عضوًا فى مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)