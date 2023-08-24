مراسل القناة الأولى يكشف التحضيرات الأخيرة لحفل مهرجان الدراما في العلمين.. اليوم

كشف محمود جميل مراسل القناة الأولى، آخراستعدادت مهرجان القاهرة للدراما والذي سينعقد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، لافتاً أن اليوم سيكون حافلا بالفعاليات في المهرجان .

وأشار مراسل القناة، إلى أن المنطقة الترفيهية بـ"نورث سكوير" ستستضيف الحدث الأهم والأبرز، وهو مهرجان القاهرة للدراما، و الاستعدادات تتم على قدم وساق، ويتم وضع اللمسات الأخيرة في كل التجهيزات الخاصة بالمهرجان، مؤكداً :"ننتظر حدثا مبهجا سيبهر العالم كله وهو مهرجان القاهرة في نسخته الثانية، والبوابة جاهزة لدخول كل الفنانين والمخرجين والضيوف".

أجمل المناطق

وأكد مراسل القناة، أن الشاطئ سيشهد المسرح الكبير الذي يستعد لاستقبال كل الفنانين وإعلان الجوائز الخاصة بالمهرجان في نسخته الثانية»، مؤكدًا أن المنطقة الترفيهية من أجمل مناطق العلمين الجديدة وسط البحر والأبراج والشاطئ.

كما أوضح مراسل القناة، أن النجم تامر حسني هو من سيحيي الحفل، بالأضافة إلي أنه سيتم توزيع الجوائز على الفنانين والأعمال الدرامية طوال العام وليس مسلسلات رمضان فقط.

وتابع:" كما سيتم تكريم شخصيات فنية كبيرة أضافت للدراما المصرية، وجرى مضاعفة الجوائز لـ16 جائزة، لتكريم أفضل المخرجين وموسيقى تتر وتصوير ومونتاج".