الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودى: المملكة تعتبر أكبر شريك تجارى لمجموعة "بريكس"

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده تعتبر أكبر شريك تجاري لمجموعة "بريكس".

 وقال بن فرحان إن كلمته في مقر انعقاد مجموعة السعودية تؤكد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة وهي تهتم بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وتسوية النزاعات بطرق سلمية.

 تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف 

وأشار بن فرحان، "بريكس" المنعقدة في جنوب إفريقيا، إلى أن "إمكانياتنا ومقوماتنا الاقتصادية في المملكة واعدة ونعمل على استقرار أسواق الطاقة. 

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن السعودية تؤكد أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسئولياتها لاستدامة التعاون الدولي.

وأكد الوزير السعودي أن السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة "بريكس".

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حازم الجندي: انضمام مصر لـ"بريكس" شهادة دولية جديدة لدور مصر المحوري عالميًا

 أبرز نقاط إعلان جوهانسبورج

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في جلسة عقدت بمشاركة ممثلي وقادة الدول التي تريد الانضمام إلى المجموعة، إن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقًا من مطلع العام القادم.

اعتمد زعماء دول "بريكس" روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بيانًا في ختام القمة الخامسة عشرة للمجموعة والتي عقدت على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وفيما يلي أبرز النقاط التي وردت في "إعلان جوهانسبورج" الذي تم تقديمه اليوم الخميس.

  • تنظر دول "بريكس" إلى الأمم المتحدة باعتبارها حجر الأساس في النظام الدولي، ويدعم زعماء المجموعة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، من أجل جعل المنظمة أكثر ديمقراطية وكفاءة.
  • تؤيد دول "بريكس" رغبة البرازيل والهند وجنوب إفريقيا في لعب دور أكبر في مجلس الأمن الدولي.
  • تدعو دول "بريكس" إلى زيادة تمثيل الدول النامية في المنظمات الدولية والمنتديات متعددة الأطراف.

 

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برلمانى: انضمام مصر لتجمع "بريكس" يؤكد نجاح سياستنا المتوازنة

وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورج.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارًا من الأول من يناير 2024، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بريكس شريك تجاري أفريقيا الاقتصاد

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