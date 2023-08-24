"آداب أسيوط" تطرح برنامج "المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن طرح برنامج "المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية"؛ للدراسة بكلية الآداب في العام الدراسي المقبل، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات المعادلة، والمحولين من الكليات الأخرى، والوافدين.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن البرنامج يأتي متوافقًا مع احتياجات سوق العمل المحلي، وبدأت الدراسة به في العام الدراسي 2020/2021، ويوفر البرنامج العمل في مجالات مختلفة، هي: أخصائي مساحة وخرائط، وأخصائي نظم ومعلومات جغرافية بالكثير من شركات الملاحة الجوية والبحرية، وشركات البترول، وشركات الإنشاء والتعمير، والمساحة الجيولوجية، ومؤسسات الأعمال الهندسية، وجهاز شئون البيئة، وهيئات الكهرباء، ووزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية، داخل وخارج مصر.

تدريب عملي للطلاب

وأوضح الدكتور مجدي علوان، عميد كلية الآداب، إن خريج البرنامج يحصل على درجة الليسانس في الآداب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، بمسمى وظيفي أخصائي مساحة، إضافة إلى أن طلاب البرنامج يقومون بالتدريب العملي في بعض الشركات، ومنها: شركة المقاولون العرب، وهيئة الاستشعار عن بُعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وشركات البترول بأسيوط، وبعض الشركات الهندسية.

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قرارات تعيين

وفي وقتٍ سابق، أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات بالتكليف، أو التعيين في عدد من كليات الجامعة.

وشملت قرارات رئيس جامعة أسيوط، تكليف الدكتور محمد محمد عبدالحكيم، القائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب بتسيير أعمال الكلية - بالإضافة إلى عمله - وذلك لحين تكليف عميد لها، وكذلك تكليف الدكتور حامد عبد الحميد محمد الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب؛ للقيام بأعمال وكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.

وتضمنت القرارات، تجديد تعيين الدكتور محمد أبو العيون حسن الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وقرارًا بتعيين الدكتورة داليا حامد جودة الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.