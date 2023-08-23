جامعة أسيوط تطلق شعلة أسبوع شباب الجامعات فى نسخته الثالثة عشرة

شهدت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، مهرجان انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية؛ الثالث عشر، من أمام المبنى الإداري بالجامعة، وستمر بجامعة المنيا، ثم عدد من الجامعات المصرية، قبل أن تصل وتستقر بجامعة حلوان.



وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة.

رئيس جامعة أسيوط: حريصون علي المشاركة في اللقاءات القمية والمحافل الطلابية



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مشاركة الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات، في نسخته الثالثة عشرة للجامعات، والمعاهد العليا؛ يأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة في اللقاءات القمية، والمحافل الطلابية المختلفة، التي تتيح الفرص أمام الطلاب؛ ليلتقوا معًا لاستثمار جهودهم في الحوار، والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم، وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البناءة؛ لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي؛ من أجل دعم الأنشطة الطلابية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة؛ لمواصلة الدعم، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات.



وشارك في مراسم انطلاق الشعلة من أمام المبنى الإداري بالجامعة؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وعدد من مديري الإدارات، والعاملين برعاية الشباب، ووفد من جامعة حلوان ضم: الدكتور مصطفى محمد رزق رائد الفوج، وعضوين من العاملين بها، و(٥) من طلاب جامعة حلوان، وعدداً من طلاب جامعة أسيوط.



ويعقد أسبوع شباب الجامعات برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، وتنظم فعالياته لهذا العام جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14من سبتمبر المقبل؛ بمشاركة مختلف الجامعات، والمعاهد العليا المصرية، تحت عنوان: "الجمهورية الجديدة حلم وطن".

وشهدت المراسم قيامَ طلاب الجامعتين برفع العلم المصري وأعلام جامعتي أسيوط، وحلوان، وعلم أسبوع شباب الجامعات، ثم تقدم الشعلة، وانطلاقها من أمام المبنى الإداري إلى محطتها الآتية.



وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد عبدالمولى بوفد جامعة حلوان، متمنياً لهم ولجامعتهم التوفيق في تنظيم أسبوع شباب الجامعات، مشيدًا بدور الأسبوع في التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تحرص الدولة المصرية على دعمها؛ لتطوير شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، وإعداده للانطلاق إلى الحياة العملية، والمشاركة في بناء الوطن.

جدير بالذكر، أن الشعلة التي انطلقت من جامعة أسيوط ستمر بجامعة المنيا ثم عدد من الجامعات المصرية، قبل أن تصل وتستقر بجامعة حلوان في مسيرة تهدف إلى الترويج للأسبوع، وزيادة الوعى بأهميته والتحفيز على المشاركة فيه.