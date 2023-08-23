الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تطلق شعلة أسبوع شباب الجامعات فى نسخته الثالثة عشرة

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

شهدت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، مهرجان انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية؛ الثالث عشر، من أمام المبنى الإداري بالجامعة، وستمر بجامعة المنيا، ثم عدد من الجامعات المصرية، قبل أن تصل وتستقر بجامعة حلوان.

IMG-20230823-WA0090


وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة.

IMG-20230823-WA0088

رئيس جامعة أسيوط: حريصون علي المشاركة في اللقاءات القمية والمحافل الطلابية


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مشاركة الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات، في نسخته الثالثة عشرة للجامعات، والمعاهد العليا؛ يأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة في اللقاءات القمية، والمحافل الطلابية المختلفة، التي تتيح الفرص أمام الطلاب؛ ليلتقوا معًا لاستثمار جهودهم في الحوار، والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم، وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البناءة؛ لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي؛ من أجل دعم الأنشطة الطلابية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة؛ لمواصلة الدعم، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات.

IMG-20230823-WA0084


وشارك في مراسم انطلاق الشعلة من أمام المبنى الإداري بالجامعة؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وعدد من مديري الإدارات، والعاملين برعاية الشباب، ووفد من جامعة حلوان ضم: الدكتور مصطفى محمد رزق رائد الفوج، وعضوين من العاملين بها، و(٥) من طلاب جامعة حلوان، وعدداً من طلاب جامعة أسيوط.

IMG-20230823-WA0082


ويعقد أسبوع شباب الجامعات برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، وتنظم فعالياته لهذا العام جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14من سبتمبر المقبل؛ بمشاركة مختلف الجامعات، والمعاهد العليا المصرية، تحت عنوان: "الجمهورية الجديدة حلم وطن".
وشهدت المراسم قيامَ طلاب الجامعتين برفع العلم المصري وأعلام جامعتي أسيوط، وحلوان، وعلم أسبوع شباب الجامعات، ثم تقدم الشعلة، وانطلاقها من أمام المبنى الإداري إلى محطتها الآتية.

IMG-20230823-WA0081


وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد عبدالمولى بوفد جامعة حلوان، متمنياً لهم ولجامعتهم التوفيق في تنظيم أسبوع شباب الجامعات، مشيدًا بدور الأسبوع في التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تحرص الدولة المصرية على دعمها؛ لتطوير شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، وإعداده للانطلاق إلى الحياة العملية، والمشاركة في بناء الوطن.

IMG-20230823-WA0080

جدير بالذكر، أن الشعلة التي انطلقت من جامعة أسيوط ستمر بجامعة المنيا ثم عدد من الجامعات المصرية، قبل أن تصل وتستقر بجامعة حلوان في مسيرة تهدف إلى الترويج للأسبوع، وزيادة الوعى بأهميته والتحفيز على المشاركة فيه.

IMG-20230823-WA0076
IMG-20230823-WA0079
IMG-20230823-WA0079
جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية المحافل الطلابية المختلفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تشارك فى القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات

جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "أخصائي تشغيل حاسبات"

الأكثر قراءة

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن تركى بن عبدالعزيز

بعد تحطم طائرته.. إعلام فاجنر: اغتيال «بريجوجين» قطع رأس المجموعة

أين كان بوتين لحظة تحطم طائرة قائد فاجنر؟.. تقارير روسية تُجيب

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

"شعبة الدخان": التجار لديهم مخزون يعادل إنتاج الشرقية للدخان لمدة شهر

موعد إجازة مولد النبوي 2023 وحكم صيامه والاحتفال به

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)