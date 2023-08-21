جامعة أسيوط تشارك فى القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على المشاركة في القوافل الطبية الخيرية؛ بهدف تقديم الخدمات الصحية، والمجتمعية؛ وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، لافتا إلى أن القافلة التي تشارك فيها جامعة أسيوط بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، ويشارك فيها أساتذة الجامعة؛ لإجراء الكشف الطبي، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط.

وفي إطار ذلك، انطلقت فعاليات القافلة الطبية الخيرية؛ للكشف، والعلاج بالمجان، والتي نظمتها مديرية الصحة، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات، ويشارك فيها كبار الأطباء في التخصصات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والأستاذ محمود إبراهيم معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، والأستاذة سوسن محمد حافظ مديرة المدرسة، وهشام نشأت منسق القافلة، فضلاً عن عدد من الأطباء المشاركين في القافلة.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، إلي أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية؛ يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفعيلاً لدور الجامعة، ومسئولياتها في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، مشيدًا بدور المؤسسات التعليمية فى إحداث توعية مجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مجال الصحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال إقامة الكثير من المبادرات التوعوية؛ للتصدي للكثير من الأمراض، كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل كافة العاملين بالمدرسة؛ لإنجاح فعاليات القافلة.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد زين أن القوافل الطبية يتم تنظيمها؛ تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تهدف إلى التيسير على كبار السن، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم.

وأوضح هشام نشأت، أن القافلة الطبية تقدم خدمات طبية، وخدمات الأشعة، والتحاليل، وذلك بالتعاون مع معامل المختبر، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات الجامعية، كما يوجد تحويل خارجي لعيادات كبار الأطباء بمحافظة أسيوط بالمجان، مصرحاً أن فعاليات القافلة تقام منذ 6 أعوام علي التوالي، موضحاً أن القافلة شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين لمقر المدرسة؛ لتلقي الكشف، والعلاج بالمجان.

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