الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تنظم يومًا علميًا عن تشخيص وعلاج أورام الكبد

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظّم قسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط، بالتعاون مع قسم المناطق الحارة والجهاز الهضمي، الأحد، يومًا علميًّا حول تشخيص وعلاج أورام الكبد، بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك تحت رعاية د.أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

شهد اليوم العلمي مشاركة الكثير من الأساتذة والخبراء، والمتخصصين في مجال أورام الكبد، وحضور الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي للكبد، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام، والطب النووي بكلية الطب، والدكتورة ماجدة حسن رئيس قسم طب المناطق الحارة، والجهاز الهضمي، والدكتور أحمد عمر كاسب أستاذ أورام الجهاز الهضمي والكبد بجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

وقال د.أحمد المنشاوي، إن من أحد أهدافنا تبادل الخبرات والمهارات العلمية، والعملية بين الكوادر، والخبراء الدوليين في مختلف المجالات والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية والعلاجية لدى الكوادر الطبية العاملة في قطاع المستشفيات الجامعية، ومناقشة أفضل الأبحاث المشاركة في المجالات الطبية المختلفة على المستوى الدولي والعالمي وإلقاء الضوء على أحدث التوصيات التي يمكن تطبيقها فى هذا المجال، إضافة إلى إتاحة فرصة التعاون للباحثين؛ لإجراء أبحاث علمية بينية مشتركة، وتنمية قدراتهم على الابتكار في مجال البحث العلمي؛ بما يسهم في الارتقاء بتحسين الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الطبي بالجامعة، والوصول إلى مستوى متميز من الأداء.

وثمن د.أحمد المنشاوي، التكامل الطبي بين الأقسام الطبية المختلفة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، وتعاونها في تنظيم الكثير من الأنشطة، واللقاءات العلمية التي تناقش كل ما هو جديد فى تشخيص، وعلاج الأمراض المختلفة؛ بما يصب فى مصلحة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية ، ويسهم في تطوير المنظومة الطبية بالجامعة بوجه عام.

وأكد د.أحمد المنشاوي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها، وهو الأمر الذى أثمر عن تحقيق الكثير من الإنجازات داخل مستشفيات جامعة أسيوط، منها: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، وإطلاق الكثير من المبادرات الرئاسية التى أسهمت فى الكشف المبكر عن مختلف الأمراض وتقديم العلاج بالمجان للمرضى؛ تحت شعار "100 مليون صحة" كمبادرة القضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر ،وعلاج مرضى سرطان الكبد، إلى جانب إطلاق الكثير من القوافل الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية.

وحول تفاصيل اليوم العلمي، أوضح د.سمير شحاتة أن اليوم بدأ بثلاث محاضرات نظرية متخصصة في تشخيص، وعلاج أورام الكبد بدءاً بالعلاج المبدئي لتحجيم الورم، ثم العلاج الموجه، أو المناعي، التي تضمنت محاضرة د.محمد عمر الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة، والجهاز الهضمي والتي استعرض خلالها؛ دور أستاذ أمراض الكبد في اكتشاف إصابة مريض فيروس سي بورم في الكبد، وبدء رحلة علاجه، ومحاضرة للدكتورة أسماء عبدالتواب المدرس بقسم علاج الأورام، والطب النووي، حول: علاج الحالات البدائية لأورام الكبد وكيفية اختيار العلاج المناسب لكل حالة، ومحاضرة للدكتور أحمد عمر كاسب، والتي تناولت شرحا لكل أنواع العلاج الموجه، أو المناعي  للحالات المتقدمة لأورام الكبد، ومدى استجابة المريض له باعتباره أحد طرق العلاج الحديثة التي تستهدف الخلايا المصابة بالورم فقط، وتجنب المريض مضاعفات العلاج الكيميائي.

وعقب المحاضرات النظرية؛ توجه د.احمد عمر كاسب، برفقة فريق طبي من قسمي علاج الأورام والطب والنووى، والمناطق الحارة، والجهاز الهضمي؛ إلى مقر مستشفى الراجحي الجامعي للكبد ؛ حيث تم مناظرة ما يقرب من 15 حالة أورام كبد، والتى بدأ بعض منها في تلقي العلاج الموجه، أو المناعي؛ وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر، وعلاج مرضى سرطان الكبد والتي طرحتها الدولة في مراكز علاج الأورام المختلفة منها: المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية.

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
إدارة المستشفيات الجامعية ادارة المستشفيات البحث العلمي الجهاز الهضمي والكبد الخبراء والمتخصصين الدكتور أحمد المنشاوى الطب النووي العلاج المناسب الكوادر الطبية

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