الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير والتجديد بالصالة المغطاة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أعمال التجديد والتطوير بالصالة المغطاة، وبعض المكاتب الإدارية التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، يرافقه خلال الجولة الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبعض من مديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على سرعة الانتهاء من كل أعمال التجديدات، والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير؛ طبقًا للمواصفات المعتمدة، ورصد أي سلبيات، وإيجاد الحلول لها، وتذليل كل العقبات والمشكلات، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وكان قد وجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بالانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، والأنشطة الطلابية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، والإحلال والتجديد اللازمين، وأعمال رفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية لجميع قطاعات ومرافق الجامعة المختلفة، وذلك قبل بداية العام الجامعي؛ لخدمة منتسبي الجامعة وطلابها، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتوفير أجواء تحفيزية؛ لانخراط الطلاب في الأنشطة الرياضية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على اهتمام إدارة الجامعة بدعم كل الأنشطة الرياضية، وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة بها، انطلاقًا من أهمية الرياضة فى حياة الطلاب، وتطبيقها كأسلوب حياة.

هذا وكان قد تفقد في وقت سابق الدكتور أحمد المنشاوي مقر الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمى، بالمبنى الإداري بالجامعة؛ وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي، والتطوير المؤسسي؛ للوصول بشكل متكامل، ومتجانس؛ إلى تحول رقمي حقيقي، ومستدام، وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة نظم المعلومات الإدارية؛ بهدف التحول الرقمي، والتوظيف الفاعل للتقنيات الرقمية الحديثة؛ لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها؛ للقيام برسالتها التعليمية، والبحثية، والمجتمعية.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي إن جامعة أسيوط تشهد نقلة نوعية في التحول الرقمي على أرض الواقع؛ في إطار تطوير الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية، مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة للتحول الرقم تقوم على تطوير إدارة نظم المعلومات بالجامعة؛ لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة، والتحول الرقمي؛ بشكل يؤثر على تطوير جميع ما تقوم به الجامعة من خدمات وإجراءات.

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أعمال التطوير والتجديد الإدارة العامة لرعاية الشباب البنية التحتية التكنولوجية التطوير المؤسسى التعليم والطلاب التجهيزات اللازمة التحول الرقمي

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