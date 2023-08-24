قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى أعاد مصر لمكانتها إقليميًا ودوليًا

أكد المهندس على جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بيان الحزب الداعم والمساند لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية جاء بعد قناعة الحزب وأعضائه بأهمية الإنجازات التي تحققت على أرض مصر خلال الـ10 سنوات الماضية على كل المستويات، لافتًا إلى أننا أصبحنا نرى كل يوم مصانع ومشروعات واستصلاح ملايين الأفدنة الزراعية عبر عدة مشروعات عملاقة، كما أن الرئيس السيسي دشن العديد من برامج الحماية الاجتماعية لدعم المواطن منها برنامج تكافل وكرامة.

ندعم ما حققه الرئيس السيسي في البلاد

وقال "جبر" إن إعلان الحزب مساندة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي دعمًا لما حققه الرئيس السيسي من إنجازات للدولة المصرية، واستكمال الخطوات التي اتخذتها مصر لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي العديد من المشروعات الكبرى مثل حياة كريمة، ومستقبل مصر والدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف فدان، وتنفيذ شبكة طرق وكبارى في كل أنحاء الجمهورية، بجانب تنمية سيناء والصعيد، وإطلاق مبادرات صحية متنوعة على رأسها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام.

استكمال المسيرة

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي في كل المجالات والقطاعات دفعت عجلة التنمية للأمام، وبالتالى لا بد من استكمال تلك المسيرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟرﺋﯾس السيسي، من أجل اﻟﺣﻔﺎظ على اﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طوائفه وفئاته ودعم المواطن المصري.

وأوضح "جبر" أن الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها إقليميًا ودوليًا، واستطاع الرئيس السيسي أن يضع مصر في مسار الدول المتقدمة، وأعاد علاقات مصر مع كل الدول العربية والإقليمية ودول العالم، مشيرًا إلى أن مصر على مدار الـ10 سنوات الماضية شهدت طفرات حقيقية في الكثير من القطاعات والمجالات، بالرغم من وجود أزمات اقتصادية عالمية تعرضت لها جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبرغم من ذلك نجحت القيادة السياسية في تحقيق التنمية فى مختلف محافظات الجمهورية.