نويصر: الرئيس السيسى نجح فى إعادة مصر لمكانتها الطبيعية

ترشحه ضرورة

قال النائب أحمد سعد نويصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم من خلال عمليات التطوير والبناء التي يقيمها للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

إنجازات ومكاسب

وأضاف نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي ساهم في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب من خلال إقامة مشروعات تنموية لهم، مشيرًا إلى إقامة العديد من المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرياضة منها على سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الضمان الوحيد لمواصلة مصر عملها في بناء مصر الحديثة هو ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وقيادته مصر خلال المرحلة القادمة.

وأعلن النائب أحمد سعد نويصر، عن تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه وفقًا لبرنامج الإصلاح الشامل الذي بتبناه الرئيس السيسي.

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس

يُشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له، عن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبدالفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

استكمال مسيرة التنمية والبناء

واستكمالًا لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندًا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال اإطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة على رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.