السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مبادرات تحت مظلة 100 مليون صحة للمحافظة على صحة المرأة المصرية

صحة الأم والجنين
صحة الأم والجنين

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو يولي المرأة المصرية اهتماما كبيرا للمرأة إيمانًا منه بأن الرعاية الصحية للمرأة المصرية إحدى دعائم التنمية الشاملة، فقد أتاحت الدولة جميع السبل لدعم علاج المشاكل الصحية التى تواجه المرأة، فقد تم انطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف عن الأمراض غير السارية، واستهدفت السيدات بداية من 18 عاما، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ومنذ بداية المبادرة حتى ديسمير 2022، تم فحص ما يقرب من 32 مليون سيدة ومتابعة 7 ملايين من خلال خدمات الفحص والمتابعة الدورية السنوية، وارتفعت معدلات تردد السيدات للفحص ضمن المبادرة بنسبة زيادة تصل إلى 44.8عن معدلات التردد منذ العام الأول لإطلاق المبادرة، وذلك نتيجة لارتفاع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات". 

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين 

تم إطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في مارس 2020 تحت شعار 100 مليون صحة"، وتمكنت المبادرة حتى مارس 2023 من فحص مليون و825 ألف سيدة، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي"، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المستدامة في إطار خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، وتفعيل تطوير وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها مراكز الرعاية الأساسية.

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