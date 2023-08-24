ضبط قائد سيارة صدم طفلًا فى بدر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (طفلًا- مقيمًا بدائرة القسم) مصابًا بشرخ بالجمجمة إثر ادعاء مصادمة.

وبالانتقال وبسؤال والدة المصاب، قررت أنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما اصطدمت به سيارة "مينى باص" ولاذ قائدها بالفرار.

تحريات المباحث

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة، وضبط قائدها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بانصرافه من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط ربة منزل محكوم عليها بـ87 سنة سجنًا

كان قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، قد نجح في ضبط (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، محكوم عليها بالحبس (87 سنة وكفالات وغرامات مالية فى 134 حُكمًا (جزئيًا، غرامة) بتهم (تبديد– مبانى- سرقة تيار كهربائى).

ونجحت الجهود في ضبط (مهندس مدنى- مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة)، محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات مالية فى 53 حُكمًا جزئيًا بتهم "تبديد، ضرب")، و(صياد- مقيم بدائرة مركز سيدى سالم بكفرالشيخ) محكوم عليه بالحبس (14سنة وكفالات وغرامات مالية فى 52 حُكمًا مستأنفًا- جزئيًا - غرامة) بتهم (تبديد، إشغال)، و(عامل زراعى- مقيم بدائرة مركز أبوحمص بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس 73 سنة وكفالات وغرامات مالية فى (67 حُكمًا جزئيًا، مستأنفًا، غرامة) بتهم (تبديد، ضرب، سرقة تيار كهربائى).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.