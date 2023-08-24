الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سيامة دياكون لكنيسة القديس البابا كيرلس السادس في كاليفورنيا

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

ترأس  الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي اليوم صلاة القداس الإلهي بكنيسة كنيسة القديس البابا كيرلس السادس فى حي ويستمينستر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

جاء ذلك بحضور ومشاركة الأحبار الأنبا سوريال، الأنبا ابراهام والأنبا كيرلس وكهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح أتم الأحبار طقس ترقية الشماس عاطف جرجس إلى رتبة الدياكونية باسم دياكون إبرام. 

- سيامة كاهن جديد لإيبارشية جنوبي أمريكا باسم نوح
 

في سياق آخر، كان الأنبا يوسف مطران تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، قد ترأس القداس الإلهى بكنيسة القديسة العذراء مريم بمدينة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية. 

جاء ذلك ضمن احتفالات الكنيسة بالنهضة الروحية بمناسبة صيام أم النور ووالدة الاله شفيعة الكنيسة ، بحضور ومشاركة الأحبار الاجلاء الأنبا متياس، وأساقفة عموم إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية الأنبا بيزل والأنبا جريجوري ، لفيف من من كهنة الإيبارشية وشعب الكنيسة 

وعقب صلاة الصلح أتم الأحبار طقس سيامة الدياكون مينا حنا كاهناً بإسم القس نوح لخدمة شعب ومذبح كنيسة القديسة العذراء مريم وسط فرحة شعب، شمامسة وشعب الكنيسة ، وبعد انتهاء القداس قام الكهنة الحاضرين والشمامسة بزفة الكاهن الجديد والتقاط الصور التذكارية.

و قال نيافة الأنبا يوسف عن تسميه الكاهن باسم " نوح " يرجع إلي علاقته وارتباطه بأحد القاب القديسة العذراء مريم، متذكرين الحمامة الحسنة التي حملت لأبينا نوح غصنًا من الزيتون رمزًا للسلام، تحمل إليه بشرى الخلاص من مياة الطوفان . 

وتأسست أبرشية جنوب الولايات المتحدة عام 1993 على يد البابا شنودة الثالث استجابة لتزايد عدد الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الخارج، كانت أول أبرشية للأقباط الأرثوذكس تم تأسيسها في الولايات المتحدة الامريكيه 

الانبا سيرابيون مطران لوس انجلوس أنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس الانبا سيرابيون مطران امريكا سيامة دياكون صلاة القداس الإلهي الحبر الجليل الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي بكنيسة كنيسة القديس البابا كيرلس السادس

مواد متعلقة

المركز الثقافي الفرنسيسكاني ينظم ندوة ثقافية عن الألحان القبطية

فى اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يُكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الأكثر قراءة

ليست الأولى.. هل نجا قائد "فاجنر" من حادث تحطم الطائرة؟

وفد هولندي رفيع المستوى يزور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

ضبط قائد سيارة صدم طفلًا فى بدر

لخلافات بينهما.. التحقيق مع مديرة تسويق طعنت زوجها بسكين فى بدر

التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة

الرئيس البرازيلى: الاتحاد الإفريقى يجب أن يكون عضوًا فى مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)