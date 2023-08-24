سيامة دياكون لكنيسة القديس البابا كيرلس السادس في كاليفورنيا

ترأس الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي اليوم صلاة القداس الإلهي بكنيسة كنيسة القديس البابا كيرلس السادس فى حي ويستمينستر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الأحبار الأنبا سوريال، الأنبا ابراهام والأنبا كيرلس وكهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح أتم الأحبار طقس ترقية الشماس عاطف جرجس إلى رتبة الدياكونية باسم دياكون إبرام.

- سيامة كاهن جديد لإيبارشية جنوبي أمريكا باسم نوح



في سياق آخر، كان الأنبا يوسف مطران تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، قد ترأس القداس الإلهى بكنيسة القديسة العذراء مريم بمدينة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.

جاء ذلك ضمن احتفالات الكنيسة بالنهضة الروحية بمناسبة صيام أم النور ووالدة الاله شفيعة الكنيسة ، بحضور ومشاركة الأحبار الاجلاء الأنبا متياس، وأساقفة عموم إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية الأنبا بيزل والأنبا جريجوري ، لفيف من من كهنة الإيبارشية وشعب الكنيسة

وعقب صلاة الصلح أتم الأحبار طقس سيامة الدياكون مينا حنا كاهناً بإسم القس نوح لخدمة شعب ومذبح كنيسة القديسة العذراء مريم وسط فرحة شعب، شمامسة وشعب الكنيسة ، وبعد انتهاء القداس قام الكهنة الحاضرين والشمامسة بزفة الكاهن الجديد والتقاط الصور التذكارية.

و قال نيافة الأنبا يوسف عن تسميه الكاهن باسم " نوح " يرجع إلي علاقته وارتباطه بأحد القاب القديسة العذراء مريم، متذكرين الحمامة الحسنة التي حملت لأبينا نوح غصنًا من الزيتون رمزًا للسلام، تحمل إليه بشرى الخلاص من مياة الطوفان .

وتأسست أبرشية جنوب الولايات المتحدة عام 1993 على يد البابا شنودة الثالث استجابة لتزايد عدد الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الخارج، كانت أول أبرشية للأقباط الأرثوذكس تم تأسيسها في الولايات المتحدة الامريكيه