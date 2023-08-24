الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمناسبة مهرجان القاهرة للدراما.. مسلسلات تابعها المصريون بشغف كبير

منى زكي
منى زكي

يحسم مهرجان القاهرة للدراما، مصير الأعمال الفائزة بجائزة الموسم الثاني من المهرجان الذي تحمل دورته هذا العام اسم "60 سنة دراما"، ليكون الحدث محط أنظار الملايين من مصر وخارجها، حيث سيتم إعطاء جوائز لأبرز الأعمال التي عرضت خلال الموسم الجاري.

ومع انطلاق تصويت الجمهور على الموقع الرسمي للمهرجان ظهرت بوادر تبرز الأعمال المنتظر أن تنال جوائز، خاصة أن هذه الأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري خلال عرضها طوال العام والتي كانت بمثابة "ترند" بشكل يومي خلال أيام عرضها.

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جعفر العمدة يحقق مشاهدة كبيرة

وكان أكثر الأعمال التي لاقت نجاحات كبيرة بين الجمهور مسلسل "جعفر العمدة"، للنجم محمد رمضان وهو العمل الذي شوهد بشكل كبير للغاية والجمهور تناقل أحداثه على السوشيال ميديا وفي الشارع بطريقة تؤكد نجاح وجماهيرية العمل الذي قام بإخراجه وتأليفه محمد سامي.

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منى زكي وأحمد أمين إشادات واسعة

واجهت النجمة منى زكي حالة رواج كبيرة بتقديمها لعمل يتناول فكرة الميراث وحقوق المرأة، وحقق هذا العمل نجاحًا عالميًا كبيرًا وتحدثت عنه المواقع الأجنبية. وكان المسلسل من كتابة عائلة دياب وإخراج محمد شاكر خضير. كما حقق مسلسل "الصفارة" للنجم أحمد أمين نجاحًا كبيرًا خلال عرضه، وشارك في بطولته الفنانة الشابة آية سماحة. وحقق الثنائي نجاحًا مميزًا. ولاقى مسلسل "الكبير أوي" في موسمه السابع نجاحًا كبيرًا أيضًا.

وحقق مسلسل "الكتيبة 101" نجاحًا كبيرًا، خاصة أنه يسرد الدور الكبير والتضحيات التي قدمتها الكتيبة 101 صعقة خلال مواجهتها للجماعات الإرهابية في العريش. يبدأ المسلسل من يوم 28 يناير 2018، وتتوالى أحداثه في إطار من الأكشن والدراما، وكان من بطولة عمرو يوسف وآسر يس. ولاقى مسلسل "حرب"، الذي تحدث عن بطولات رجال الشرطة، نجاحًا كبيرًا أيضًا، وهو من بطولة أحمد السقا ومحمد فراج.

وأظهر مسلسل "وبينا ميعاد" للنجمين شيرين رضا وصبري فواز حالة نجاح كبيرة، باعتباره عملًا عائليًا اهتم بأسس المجتمع المصري والعربي وأظهر المسلسل تفوقًا كبيرًا في الأعمال العائلية التي افتقدها المواطن المصري كثيرًا بهذه الروح، خاصة أن الجمهور تفاعل كثيرًا مع العمل خلال عرضه.

هرجان القاهرة للدراما 60 سنة دراما جعفر العمدة منى زكي أحمد امين

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