نهال عنبر: تصويت الجمهور يضمن شفافية مهرجان القاهرة للدراما 2023

أعربت الفنانة نهال عنبر، عن سعادتها باستضافة مدينة العلمين الجديدة للنسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى، مؤكدًة أن هذه النسخة سيشهدها العالم أجمع وليس العالم العربي فقط.

وتابعت «عنبر» في تصريحات خاصة لـ "الدستور": «مهرجان القاهرة للدراما هيكون سبب كبير في لفت أنظار العالم للمهرجان» وأشارت إلى أن تكريم العمال القائمين على المهرجان فكرة جيدة جدًا، ونابعة من عقل مفكر ويقدر كثيرا قيمة التعاون وتقدير الآخر الذي يبذل قصارى جهده لإنجاح المهرجان".

وأضافت أن مشاركة الجمهور في التصويت لاختيار الفنان المفضل لهم عن عمله الذي قدمه سواء في الماراثون الرمضاني أو غيره هي فكرة ممتازة، وتدل على الشفافية والنزاهة في اختيار الفنان ومنحه الجائزة التي يستحقها من خلال الجمهور.

65 مخرجا ينافسون على الأفضل

وينافس عدد كبير من مخرجي المسلسلات على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، في نسخته الثانية، والمقرر إقامته ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان العلمين، وذلك من خلال المسلسلات التي عرضت ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

ويشارك أكثر من 65 مخرجًا في التصويت الخاص بأفضل مخرج ضمن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية من عام 2023، وهم كل من "معتز التوني، كريم الشناوي، محمد شاكر خضير، محمد سلامة، محمد سامي، عمر المهندس، علاء إسماعيل، أحمد الجند، كريم العدل، خالد الحلفاوى، خالد مرعي، عادل أديب، أحمد الجندى، مى ممدوح، مصطفى فكري، مروان عبدالمنعم، أحمد سمير فرج، حسن صالح، رءوف عبدالعزيز، أحمد حسن، أحمد خالد موسى، تامر نادى، خالد يوسف، عمرو صلاح، حسين المنباوي، سامح عبدالعزيز، الليث حجو، سامح عبدالعزيز، أحمد نادر جلال، أحمد حسن، محمد عبدالرحمن حماقي، محمد عبدالرحمن حماقي، معتز حسام، شادي عبدالسلام، روجينا بسالي، معتز حسام، حسين المنباوي، سدير مسعود، شادي يسري، محمد بكير، هاني كمال، نادين خان، محمد عبدالسلام، أحمد صالح، هادي علي، وائل إحسان، يحيى إسماعيل، عبدالعزيز حشاد، منال الصيفي، كريم مدحت، رءوف عبدالعزيز، أحمد خالد أمين، طارق رفعت، أمير رمسيس، أحمد عبدالحميد، شيرين عادل، محمد فاضل، محمود رشاد، ياسر سامى، مريم أبو عوف، إبرام نشأت، شادي الرملي، إسلام خيري، معتز التوني، إسماعيل فاروق، محمد العدل، أكرم فريد، تامر نادي".