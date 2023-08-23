نقاد عن مهرجان القاهرة للدراما: إقامة الدورة الثانية فى العلمين خطوة مهمة نحو العالمية

ساعات قليلة وينطلق حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والذي يقام تحت شعار 60 سنة دراما.

وتنطلق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان القدير يحيى الفخرانى، مساء غدٍ الخميس، بمدينة العلمين الجديدة بنورث سكوير، بحضور نخبة من الفنانين.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة



ومن المقرر أن تكرم إدارة المهرجان خلال الحفل عددًا من النجوم ومن بينهم كل من الفنان الراحل محمود المليجي، والفنان الراحل عبدالله غيث، والفنان الراحل حمدي غيث، والنجم القدير صلاح السعدني، والنجم حسن يوسف، وغيرهم من الفنانين.

وفى السطور التالية، تحدث عدد من النقاد عن المهرجان وأبرز فعالياته ودوره فى إعادة الدراما المصرية إلى سابق عهدها.

وقالت الناقدة خيرية البشلاوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن إقامة الدورة الثانية من مهرجان الدراما بمدينة العلمين خطوة أولى نحو العالمية.

وأعربت البشلاوي عن سعادتها بإصرار القائمين على المهرجان على استمراريته والذى يعد خطوة قوية ومهمة للاحتفاء بالأعمال الدرامية، مشيدة باهتمام الدولة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالسعي لتكريم رموز الفن.

وقالت إنها شاركت في لجنة تحكيم المهرجان العام الماضي، مؤكدة نزاهة المهرجان برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى.

وأوضحت أن الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد تعد دورة استثنائية، لافتة إلى أن الدورات القادمة سيكون لها دور كبير في الاهتمام بالجانب الدرامي والأمور المتعلقة بصناعة الدراما وهناك خطة سيتم تنفيذها بعقد اجتماعات مختلفة لإدارة المهرجان على مدار العام.

فيما قال الناقد نادر عدلي في تصريحات لـ"الدستور" إن الإنتاج الدرامي في مصر كبير وكان ينقصه وجود مهرجان كبير بحجم مهرجان القاهرة للدراما.

وأضاف أن المهرجان عرس فني كبير لتكريم الدراما المصرية والعربية على مدار العام برعاية الشركة المتحدة.

وفيما يتعلق بإقامة مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، قال: "أمر مميز وينم عن ذكاء القائمين على المهرجان واستثمار وامتداد لنجاح مهرجان العلمين الذي أصبح حديث المنطقة العربية بأكملها".

وأضاف أن إقامة المهرجان في العلمين توجه الأنظار نحو مدينة جديدة وتعمل على تشجيع السياحة في هذا المكان، لأنها مدينة عالمية وتم تصميمها كأكبر مدينة ذكية.

وتابع: "أتمنى أن يستمر مهرجان القاهرة للدراما لدعم الأعمال الدرامية"، معربًا عن سعادته باستحداث استفتاء الجمهور ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وهو ما يؤكد شفافية ونزاهة المهرجان، لأن الجمهور هو الحكم والفيصل في تقييم الأعمال المختلفة واختيار الفائزين.

وأتمنى أن يكون للمهرجان دور قوي ومؤثر خلال السنوات المقبلة، لأن ذلك يساعد بشكل كبير على تحسين مستوى المنتج الفني المعروض ويحقق فكرة التنافسية.

ويأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وتضم لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والتي يترأسها المخرج جمال عبدالحميد، في عضويتها كلًا من النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

وانتهت لجنة تحكيم المهرجان من عملها صباح اليوم، وحرصت على أن تتسم أعمالها بالسرية التامة قبل الإعلان عن الجوائز بشكل رسمي.