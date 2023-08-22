الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة.. إضافة كبيرة ومفاجآت بالجملة

القاهرة للدراما
القاهرة للدراما

ساعات قليلة وينطلق مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والتي انتهت كافة الاستعدادات لها، خلال الأيام الماضية، ليصبح المهرجان جاهز للانطلاق يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دورة مليئة بالمفاجآت الشديدة.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وقدم المهرجان الذي يترأس دورته هذه المرة الفنان الكبير يحيي الفخراني، الكثير من الدعاية لمدينة العلمين الجديدة، والتي نورت بشكل غير طبيعي خلال الأيام الماضية بفعل الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية التي جعلتها محط أنظار الملايين في مصر وخارجها، وكان من ضمن كل ذلك مهرجان القاهرة للدراما، التي شهدت فعاليات مؤتمره الصحفي الكثير من الأحداث التي جعلته ينال شهرة كبيرة بين ضيوف المدينة.

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"60 سنة دراما".. تكريم "عمالقة الفن" ومسابقة لاختيار أفضل المسلسلات فى "مهرجان القاهرة للدراما"

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سرية تامة حول جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما تحت شعار 60 سنة دراما

فمنذ أول دعاية تخص المهرجان وهناك ترقب كبير من الجمهور العربي خاصة، لمتابعة فنانيهم المفضلين يأتون إلى المدينة الجديدة لتكريمهم ضمن فعاليات المهرجان الذي ستكون دورته الحالية دورة مختلفة عن سابقتها والتي أقيمت العام الماضي، لتكون بذلك الدورة الثانية التي تحمل اسم 60 سنة دراما من الدورات الغنية بالأحداث التي بدورها ستؤثر على الشكل العام للمدينة بطريقة جيدة للغاية ، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

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58 مسلسل تلفزيوني يتنافسون على جوائز مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية

أعضاء مهرجان القاهرة للدراما

المهرجان في نسخته الثانية، يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة أن رئيسه هو الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين و السيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.

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سرية تامة حول جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

"60 سنة دراما".. تكريم "عمالقة الفن" ومسابقة لاختيار أفضل المسلسلات فى "مهرجان القاهرة للدراما"

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