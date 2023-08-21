الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سرية تامة حول جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما

يعكف القائمون على النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والذي يترأسه النجم يحيى الفخراني والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل على الانتهاء من التجهيزات النهائية للحفل والذي يقام للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة.

وعلم“ الدستور ”أن هناك سرية تامة من قبل لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما حول الجوائز التي سوف يتم الإعلان عنها يوم الحفل لنجوم المسلسلات الدرامية التي عرضت على مدار العام وصناعها.

وأضاف المصدر أن القائمين على الحفل برئاسة النجم القدير يحيى الفخراني يتواجدون منذ أيام بمدينة العلمين الجديدة لمطابقة كافة الترتيبات والتفاصيل الخاصة بالحفل لخروجه بشكل يتماشى مع عراقة الفن والدراما المصرية بجانب القيمة المهمة لمدينة العلمين الجديد التي أصبحت محط نظر العالم مشيرًا إلى أنه سوف يشهد العديد من المفاجآت.

أبرز الأسماء المقرر تكريمها بحفل توزيع الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

وكشف المخرج جمال عبد الحميد في تصريح لـ"الدستور" عن أبرز الأسماء المقرر تكريمها خلال حفل توزيع الجوائز الذين أثروا بأعمالهم الفن المصري وقال إن هناك أسماء عديدة سوف تكرم خلال الحفل ومن بينهم كل من الفنان الراحل محمود المليجي، والفنان الراحل عبد الله غيث، والفنان الراحل حمدي غيث، والنجم القدير صلاح السعدني، والنجم حسن يوسف، وغيرهم من الفنانين.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والتي يترأسها المخرج جمال عبد الحميد، في عضويتها كل من النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدرما مهرجان القاهرة للدرما يحيي الفخرانى مدينة العلمين الجديدة حفل توزيع الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

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