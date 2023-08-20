الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

58 مسلسل تلفزيوني يتنافسون على جوائز مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما

أيام قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، برئاسة النجم القدير يحيى الفخراني، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

 

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام منافسة قوية بين عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية التي عرضت على مدار العام في تجربة جديدة لم تقتصر فقط على الأعمال الرمضانية.

 

ويتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما والذي يرفع هذا العام شعار"60 سنة دراما"، 58 عملا تلفزيونيا درامية لكبار نجوم الفن وصناع الدراما المصرية وتضمن هذه الأعمال المسلسلات التي عرضت على شاشة التلفزيون بالقنوات الفضائية المختلفة وكذلك المسلسلات التي عرض على المنصات الرقمية.

 

وأضافت إدارة مهرجان القاهرة للدراما هذا العام جائزة الجمهور والذي اتيح للجماهير المصرية والعربية التصوير على أحسن الأعمال وكذلك الصناع والنجوم الذي شاركوا في هذه الأعمال عن طريق الرابط التالي:

https://www.starscraperawards.com/Survey

ويرصد الدستور في الصور التالية المسلسلات المنافسة على جوائز مهرجان القاهرة للدراما هذا العام:

 

أبرز الأسماء المقرر تكريمها بحفل توزيع الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

وكشف المخرج جمال عبد الحميد في تصريح لـ"الدستور" عن أبرز الأسماء المقرر تكريمها خلال حفل توزيع الجوائز الذين أثروا بأعمالهم الفن المصري وقال إن هناك أسماء عديدة سوف تكرم خلال الحفل ومن بينهم كل من الفنان الراحل محمود المليجي، والفنان الراحل عبد الله غيث، والفنان الراحل حمدي غيث، والنجم القدير صلاح السعدني، والنجم حسن يوسف، وغيرهم من الفنانين.

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.


وتضم لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والتي يترأسها المخرج جمال عبد الحميد، في عضويتها كل من النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.


 

حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما النجم القدير يحيى الفخراني مهرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين الجديدة العلمين

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