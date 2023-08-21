"60 سنة دراما".. تكريم "عمالقة الفن" ومسابقة لاختيار أفضل المسلسلات فى "مهرجان القاهرة للدراما"

تتواصل، حاليًا، الاستعدادات النهائية للدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التى تقام فى العلمين الجديدة ضمن مهرجان المدينة تحت شعار «العالم علمين»، حيث يحرص المنظمون على إخراج الحدث على أفضل ما يكون.

وتجرى إدارة المهرجان، الذى يرأسه النجم القدير يحيى الفخرانى، ترتيبات مكثفة فى المقر الذى سيعقد فيه حفل توزيع الجوائز بعد غدٍ الخميس.

أشرف زكى: «المتحدة» توفر كل الإمكانات لإخراج الحدث فى أفضل صورة

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه تجرى حاليًا الاستعدادات النهائية لحفل توزيع جوائز الدورة الثانية للمهرجان، حيث يبذل جميع العاملين والقائمين على الحدث جهودًا كبيرة، مشيرًا إلى أن التجهيزات تتم بشكل يومى وأوشكت على الانتهاء.

وأضاف أن هناك العديد من البروفات التى تقام لإخراج الحفل بالشكل اللائق بالمهرجان وبتاريخ الدراما المصرية، بجانب الحفاظ على النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى دورته الأولى، والذى أصبح حديث العالم أجمع.

ووجّه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها كل الإمكانات للمهرجان، قائلًا: «دونها لن يخرج المهرجان بهذا الشكل الجميل، وهى تبث الحفل على العديد من قنواتها لكى تكون هناك فرصة للجمهور المصرى والعربى لمتابعة هذا الحدث الضخم».

وذكر أن الدورة الثانية من المهرجان مختلفة تمامًا فى كل تفاصيلها عن الدورة الأولى له التى أقيمت العام الماضى، خاصة أنها تتضمن احتفالية كبرى بمرور ٦٠ عامًا على انطلاق أول عمل تليفزيونى مصرى، بجانب إقامة حفل توزيع الجوائز هذا العام فى مدينة العلمين الجديدة؛ ما يضيف للحدث طابعًا وأجواء خاصة. وأكمل أن الدورة الثانية من المهرجان تهدف إلى تكريم العديد من رموز الفن الذين أثروا الدراما المصرية على مدار سنوات طويلة، موضحًا أنه سيتم تكريم عدد كبير من الرموز، سواء ممن ما زالوا على قيد الحياة أو الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا أعمالًا محفورة فى التراث الفنى المصرى.

أيمن عزب: إقامته فى العلمين الجديدة شىء مشرف

أكد الفنان أيمن عزب أن المهرجان يعتبر أحد أهم الأحداث الفنية التى تقام فى مصر فى الفترة الحالية. وأضاف: «المهرجان شىء مشرف لمصر وفنانيها وجميع القائمين فى الوسط الفنى والدراما التليفزيونية»، معربًا عن سعادته بإقامة الدورة الثانية للمهرجان فى مدينة العلمين الجديدة، التى أصبحت أحد أشهر الأماكن السياحية فى مصر، والتى تجذب الملايين من المصريين والسائحين الأجانب. وتابع: «شىء يدعو للفخر، ويجمع بين عراقة القاهرة وتاريخها الفنى والتراثى وبين المستقبل والحداثة التى نشاهدها فى مدينة العلمين الجديدة».

إيهاب فهمى: تخصيص جائزة للجمهور لأول مرة

ذكر الفنان إيهاب فهمى، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن شعار المهرجان هذا العام «٦٠ سنة دراما» يأتى احتفالًا بمرور ستين عامًا على أول عمل تليفزيونى من إخراج المخرج نور الدمرداش، وهو «هارب من الأيام» عام ١٩٦٢، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دائمًا رائدة فى الفن وهى هوليوود الشرق.

وعن مفاجآت التى تتضمنها الدورة الثانية للمهرجان، قال: «هذه الدورة ستشهد فقرات عديدة منها (شكرًا أسعدتمونا) لتكريم كل الصناع الذين يبذلون جهدًا كبيرًا وراء الكاميرات، كما تشمل جائزة لجنة التحكيم عدة فئات، منها مثلًا أفضل ممثل وممثلة، ولأول مرة هناك جائزة للجمهور».

وأضاف أن «الجوائز ستكون لكل المسلسلات على مدار العام وليس لموسم شهر رمضان فقط، ونحن أمام حدث عظيم ومهرجان كبير وقوى ملىء بالنجوم، وسيكون حدثًا فريدًا من نوعه».

وأضاف أن افتتاح مدينة العلمين الجديدة حدث قومى، لأنها مدينة عظيمة ساحلية، وتعتبر العاصمة الساحلية الثانية، مشيرًا إلى أنها صرح عظيم تكوّن فى سنوات قليلة جدًا، وهى مليئة بالمنشآت والإمكانات العظيمة.

وتابع: «العلمين الجديدة خلال عامين ستكون ملتقى سياحيًا، كما ستكون أعظم ملتقى فى المنطقة. والمهرجان، برئاسة الدكتور الفنان يحيى الفخرانى، قرر، وبالتعاون مع الدكتور الفنان أشرف زكى، أن تكون الدورة الثانية من الحدث مواكبة لمهرجان العلمين الجديدة من أجل تحقيق مزيد من الزخم».

جمال عبدالحميد: تكريم المليجى وعبدالله وحمدى غيث والسعدنى وحسن يوسف

كشف المخرج جمال عبدالحميد، عضو لجنة تحكيم الدورة الثانية من المهرجان، عن أنه انتهى من مشاهدة الأعمال التليفزيونية المشاركة فى المهرجان هذا العام، والتى عُرضت على مدار السنة، مشيرًا إلى أن جميع المسلسلات مميزة، وهذا يدل على جودة الأعمال الفنية المصرية والخبرات الكبيرة التى يتمتع بها صناعها، سواء خلف الكاميرا أو أمامها.

وأضاف أنه انتهى من وضع جميع ترشيحات الأسماء المقرر تكريمها فى حفل توزيع الجوائز، سواء فى الاكسسوار أو الملابس أو الديكور، وكذلك المخرجون والمؤلفون والممثلون بجميع تصنيفاتهم، لافتًا إلى أنه سيتجه إلى مدينة العلمين الجديدة، غدًا الأربعاء، لوضع اللمسات النهائية على حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته بعد غدٍ الخميس.

وكشف عن أبرز الأسماء المقرر تكريمها خلال حفل توزيع الجوائز، موضحًا أن من بينهم الفنان الراحل محمود المليجى، والفنان الراحل عبدالله غيث، والفنان الراحل حمدى غيث، والنجم القدير صلاح السعدنى، والنجم حسن يوسف، وغيرهم من الفنانين.

وقال: «مصر دولة عريقة بفنها وتاريخها، وصنعت الآلاف من الأعمال التليفزيونية المميزة والعامة، وقدمت على مدار هذه السنوات الكثير من النجوم والصناع»، مختتمًا: «لازم نهتم بتاريخ مصر الفنى ونبرز أهم الأعمال اللى اتعرضت على مدار ٦٠ عامًا، وهذا شىء يجعلنا نشعر بالفخر».