الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظة القاهرة تواصل أعمال تطوير الأسواق العشوائية.. والأهالي:"تحضر ومظهر جمالي"

تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية

تواصل محافظة القاهرة أعمال مشروع السوق الحضاري الجديد، حيث تعمل محافظة القاهرة على مواصلة أعمال مشروع تطوير الأسواق العشوائية، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي تقوم عليها، بهدف القضاء على الباعة الجائلين والارتقاء بمظهر مختلف الأحياء والمدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

تطوير الأسواق العشوائية 

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين والأهالي، تقول نورهان ناصر، أحد أهالي منطقة الزاوية الحمراء التابعة لمحافظة القاهرة، إن أعمال تطوير الأسواق العشوائية أمر في غاية الأهمية، خاصة وهو السبيل الأول للقضاء على العشوائية في الشوارع والتي يكون سببها الأول والرئيسي هو وجود البائعين والأسواق ما يترتب عليه عرقلة حركة المارة و تكدس الحركة المرورية.

ومن جانبها أكدت نسمة محمد، إحدى أهالي منطقة الزاوية الحمراء التابعة لمحافظة القاهرة، أن تطوير الأسواق العشوائية سوف يحول المنطقة بالكامل لمنطقة متحضرة ويعطي شكلا جمالي، خاصة وأن تلك الأسواق النموذجية توجد في المناطق الجديدة الراقية، والتي تساعد في القضاء على العشوائية وإعطاء حرية التسوق في مكان واحد للمواطنين وهذا المكان يوفر كافة الخدمات وسبل الأمان والراحة للأهالي.

الأسواق العشوائية 

أضافت آية عبد الرحمن، إحدى أهالي منطقة الزاوية الحمراء، أن أعمال تطوير الأسواق العشوائية غير مقتصر على منطقة الزاوية فقط بل إنه يشمل العديد من المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، لافتة إلى أنه يهدف للقضاء على الباعة الجائلين وتوفير أماكن مخصصة لهم من أجل تجميل وتحضر كافة المناطق والأحياء.

وكان قد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  أنه جاري العمل على مشروع تطوير الأسواق العشوائية بالعاصمة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويضم المشروع عددًا كبيرًا من الاسواق على مستوى احياء العاصمة.

تطوير الأسواق الحضارية 

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أرض الواقع لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة ورفع مستوى جودة الخدمة ، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع الباعة الجائلين بطرق احترافية، ويتم نقلهم لأسواق حضارية تؤمنهم وتؤمن المواطنين بالشارع.

ونوه محافظ القاهرة  أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة، لإنشاء مناطق حضارية بدلًا من الأسواق العشوائية،  كما انه تم تطوير ورفع كفاءة 84 سوق في محافظة القاهرة، وعلى رأسها سوق التونسي و سوق الزاوية الحمراء

وشدد على أن الهيئة الهندسة للقوات المسلحة  تعمل على إنشاء 6 أسواق جملة داخل القاهرة في منطقة شرق مدينة نصر، ومنطقة المقطم منطقة جنوب، على غرار سوق العبور، بما يساهم في توفير الوقت والتكلفة للمواطنين، بفضل هذه الاسواق.

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الجيزة تواصل تطوير الأسواق العشوائية.. ومواطنون: "نقلة حضارية ومظهر متحضر"

تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية
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