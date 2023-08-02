استمرار أعمال مشروع السوق الحضاري بالعياط.. ومواطنون: "في انتظار افتتاحه"

تواصل محافظة الجيزة أعمال مشروع السوق الحضاري الجديد ومشروع الصرف الصحي بمدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، حيث تعمل محافظة الجيزة على مواصلة أعمال مشروع تطوير الأسواق العشوائية، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي تقوم عليها، بهدف القضاء على الباعة الجائلين والارتقاء بمظهر مختلف الأحياء والمدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويقول هادي محمود، أحد أهالي مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، إن إنشاء السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط سوف يساعد في تمدن العياط وبعدها عن الأرياف، وذلك في ظل الأعمال التطويرية التي تشهدها محافظة الجيزة بالكامل، لافتا إلى أن مشروع السوق الحضاري الجديد ليس المشروع الوحيد الذي تشهده العياط بل أن هناك مشروع ضخم للصرف الصحي أيضا في انتظار انتهاء أعماله في القريب العاجل.

وأشاد طارق محمدي، أحد أهالي مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، بأعمال التطوير التي تشهده المدينة من سوق حضاري ومشروع الصرف الصحي، مؤكدا على أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة والمحافظة بتلك المشروعات، خاصة وأنه خلال الأيام القليلة الماضية تفقد نائب محافظة الجيزة تلك المشروعات، ووجه بسرعة من كافة المشروعات والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة.

وأوضح حسين ماهر، أحد أهالي مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، أن إنشاء سوق حضاري بالمدينة سوف يساعد في التخلص من الأسواق العشوائية والحد من انتشار الباعة الجائلين المنتشرين في كافة أرجاء المدينة والذي جاري العمل فيه على مدار الفترة الجارية وأوشك على الانتهاء خاصة في ظل اهتمام المحافظة بذلك المشروع تحديدا، لافتا إلى أن مشروع الصرف الصحي والذي كان في انتظاره كافة الأهالي خاصة وأن سوف يساعد في وصول المياه لكافة منازل مدينة العياط ووجود خدمات حقيقة بالمدينة.

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