الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة اتحاد جدة ضد الرياض، ومباراة الهلال ضد الرائد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى المباريات الأوروبية في بطولتي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الطائي X الوحدة: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

- الرياض X الاتحاد: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

- الرائد X الهلال: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

- الاتفاق X الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

- الأهلي X الأخدود: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدور التمهيدي لمجموعات دوري أبطال أوروبا  

- سلافيا براج التشيكي X زوريا لوهانسك الأوكراني: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- لودوجوريتس البلغاري X أياكس الهولندي: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- دينامو زغرب الكرواتي X سبارتا براج: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- أولمبياكوس اليوناني X تشوكاريتشكي الصربي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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مواعيد مباريات اليوم في الدور التمهيدي لمجموعات دوري المؤتمر الأوروبي  

- دينامو كييف الأوكراني X بشكتاش التركي: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- رابيد فيينا النمساوي X فيورنتينا الإيطالي: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فناربخشة التركي X تفينتي أنشخيده الهولندي: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ليفسكي صوفيا X آينتراخت فرانكفورت الألماني: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ليل الفرنسي X ريجيكا الكرواتي: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- أوساسونا الإسباني X كلوب بروج البلجيكي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدوري السعودي اتحاد جدة الهلال أهلي جدة

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