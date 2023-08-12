موعد مباراة النصر ضد الهلال في البطولة العربية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير السعودية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، في المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

موعد مباراة النصر ضد الهلال في البطولة العربية

من المقرر أن يكون موعد مباراة النصر ضد الهلال في البطولة العربية "بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023"، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)" في الطائف بالسعودية.

وكان الاتحاد العربى لكرة القدم، قد قرر تعديل موعد مباراة النصر ضد الهلال، لتُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بدلًا من التاسعة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في البطولة العربية

ستُذاع موعد مباراة النصر ضد الهلال في البطولة العربية "بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023"، عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة على SSC1 HD

ويسعى فريقا النصر والهلال السعوديين لمواصلة نغمة الانتصارات، أملًا في التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية 2023 "البطولة العربية للأندية".

ويتسلّح فريق النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بعدد من نجومه لتحقيق الفوز على الهلال في مباراة اليوم، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، و السنغالي ساديو ماني.

بينما يتسلّح فريق الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، بخدمات نجومه السنغالي كاليدو كوليبالي، البرازيلي ميشيل ديلجادو ومواطنه مالكوم دي أوليفيرا.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بلقب البطولة العربية للأندية 2023، على 6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مليونى دولار وخمسمائة ألف دولار، كما ستحصل الأندية التى وصلت للمربع الذهبى على 200 ألف دولار، فيما يحصل كل فريق شارك فى البطولة على 100 ألف دولار.