قبل ساعات.. 46 فنانًا وفنانة ينافسون على أفضل وجه صاعد بمهرجان الدراما
يعمل طاقم عمل نقابة المهن التمثيلية ولجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، على وضع اللمسات النهائية قبل بدء المهرجان في الدورة الثانية منه، المقرر إقامتها في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً.
وينافس عدد كبير من الفنانين والفنانات على جائزة أفضل وجه صاعد بالفوز بالجائزة التي قرر القائمون على المهرجان هذا العام أن يكون التصويت بها للجمهور.
ويرصد "الدستور" أبرز أسماء الفنانين والفنانات الذين ينافسون على جائزة أفضل وجه صاعد، في سياق السطور التالية.
أفضل وجه صاعد في مهرجان الدراما لعام 2023
أمير عيد
ركين سعد
سارة عبدالرحمن
صدقي صخر
تامر هاشم
ملك الحسيني
عصام عمر
سلافة غانم
مريم الجندي
علي عبدالمنعم
جيسيكا حسام
لينا صوفيا
جيهان الشماشرجي
ساره الشامي
ليلى أحمد زاهر
مصطفي غريب
داليا شوقي
أحمد جمال سعيد
أحمد ماجد
عمر شريف
لمي كتكت
وردشان مجدي
أحمد عبد الحميد
علي صبحي
فاتن سعيد
مونيكا هاني
جالا هشام
جودي مسعود
مايان السيد
احمد عبد الوهاب
يوسف عمر
ولاء الشريف
رنا رئيس
مريم اشرف زكي
فريده رجب
طه الدسوقي
عمر رزيق
نهي صالح
حسن ابو الروس
أحمد محارب
أمنية العربي
تامر مجدي
ندي بهجت
عماد صفوت
كريم صبحي
دنيا سامي
البروفات النهائية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على البروفات النهائية التي تسهل نقل حفل المهرجان على الهواء مباشرة على شبكة قنوات دي إم سي، من خلال شبكة من المذيعات على السجادة الحمراء قبل الحفل وبعده، والتي يهتم بها الجمهور كثيرًا.
في السياق ذاته، سيتم نقل الحفل نفسه ومن المقرر أن تنقل الفعاليات بأحدث التقنيات من خلال وحدة إذاعة خارجية ضخمة ستكون متواجدة بكافة الإمكانات لنقل صورة رائع ومبهرة وستستعين بكاميرا الدرون الطائرة وعدد كبير من الكاميرات لنقل كل الفعاليات.