قبل ساعات.. 46 فنانًا وفنانة ينافسون على أفضل وجه صاعد بمهرجان الدراما

يعمل طاقم عمل نقابة المهن التمثيلية ولجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، على وضع اللمسات النهائية قبل بدء المهرجان في الدورة الثانية منه، المقرر إقامتها في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وينافس عدد كبير من الفنانين والفنانات على جائزة أفضل وجه صاعد بالفوز بالجائزة التي قرر القائمون على المهرجان هذا العام أن يكون التصويت بها للجمهور.

ويرصد "الدستور" أبرز أسماء الفنانين والفنانات الذين ينافسون على جائزة أفضل وجه صاعد، في سياق السطور التالية.

أفضل وجه صاعد في مهرجان الدراما لعام 2023

أمير عيد

ركين سعد

سارة عبدالرحمن

صدقي صخر

تامر هاشم

ملك الحسيني

عصام عمر

سلافة غانم

مريم الجندي

علي عبدالمنعم

جيسيكا حسام

لينا صوفيا

جيهان الشماشرجي

ساره الشامي

ليلى أحمد زاهر

مصطفي غريب

داليا شوقي

أحمد جمال سعيد

أحمد ماجد

عمر شريف

لمي كتكت

وردشان مجدي

أحمد عبد الحميد

علي صبحي

فاتن سعيد

مونيكا هاني

جالا هشام

جودي مسعود

مايان السيد

احمد عبد الوهاب

يوسف عمر

ولاء الشريف

رنا رئيس

مريم اشرف زكي

فريده رجب

طه الدسوقي

عمر رزيق

نهي صالح

حسن ابو الروس

أحمد محارب

أمنية العربي

تامر مجدي

ندي بهجت

عماد صفوت

كريم صبحي

دنيا سامي

البروفات النهائية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على البروفات النهائية التي تسهل نقل حفل المهرجان على الهواء مباشرة على شبكة قنوات دي إم سي، من خلال شبكة من المذيعات على السجادة الحمراء قبل الحفل وبعده، والتي يهتم بها الجمهور كثيرًا.

في السياق ذاته، سيتم نقل الحفل نفسه ومن المقرر أن تنقل الفعاليات بأحدث التقنيات من خلال وحدة إذاعة خارجية ضخمة ستكون متواجدة بكافة الإمكانات لنقل صورة رائع ومبهرة وستستعين بكاميرا الدرون الطائرة وعدد كبير من الكاميرات لنقل كل الفعاليات.