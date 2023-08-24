"الحركة بركة".. دراسة تحذر من الجلوس لفترات طويلة: تهدد صحة القلب

أظهرت دراسة حديثة، قُدِمَت في مؤتمر "ESC 2023"، ونشرها موقع "Hindustan times"، أن قضاء ساعات طويلة في حالة خمول دون تأدية أي نشاط أو ممارسة التمارين الرياضية أثناء الطفولة، قد تؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية مستقبلًا.

وأوضحت الدراسة أنه حتى بالنسبة للأشخاص ذوي الأوزان الطبيعية وضغط الدم الطبيعي، فإن الجلوس لمدة طويلة أثناء الطفولة حتى مرحلة البلوغ، كان مرتبطًا بأضرار القلب في الكبر.

إنذار مبكر

وقال صاحب الدراسة الدكتور أندرو أغباجي، طبيب القلب في المستشفى الملكي البريطاني: "كل الساعات التي يقضيها الشباب أمام الشاشات تزيد من تعب القلب، وهو ما نعرفه من الدراسات التي أجريت على البالغين يزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، ويحتاج الأطفال والمراهقين إلى التحرك أكثر لحماية صحتهم على المدى الطويل؛ لأن الحركة تنعش الدورة الدموية، وكانت هذه أول دراسة تبحث في العلاقة بين وقت الجلوس لدى الأطفال والشباب والإصابة بأمراض القلب في وقتٍ لاحق من الحياة".

وراقبت الدراسة مجموعة من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا واستخدموا ساعة ذكية مزودة بميزة تعقب النشاط لمدة سبعة أيام، كما خضعت للدراسة مجموعة أخرى تبلغ أعمارهم 15 عامًا، ومجموعة ثالثة تبلغ أعمارهم 24 عامًا.

نتائج الدراسة

وفي عمر 17 عامًا و24 عامًا، تم قياس وزن البطين الأيسر للقلب عن طريق مخطط صدى القلب، وهو شكل من أشكال الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتم التعبير عنه بالجرام لكل متر مكعب، وبعد ضبط المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على العلاقة، مثل العمر والجنس وضغط الدم والدهون في الجسم والتدخين والنشاط البدني والحالة الاجتماعية والاقتصادية، فحص الباحثون العلاقة بين عدد ساعات الجلوس بين سن 11 عامًا و24 عامًا وقياسات القلب و الأعمار بين سن 17 عامًا و 24 عامًا.

وأظهرت الدراسة أن من عمر 11 عامًا إلى 24 عامًا، ارتبطت كل دقيقة إضافية يقضيها الشخص في الجلوس بزيادة قدرها 0.004 جم / م 2.7 في كتلة البطين الأيسر أو زيادة قدرها 3 جرامات في كتلة البطين الأيسر بين قياسات مخطط صدى القلب عند متوسط كسب الارتفاع عند ضربه بـ 169 دقة في الدقيقة.

تحذيرات الباحثين

وارتبط ارتفاع مماثل في كتلة البطين الأيسر (1 جم / م 2.7) خلال فترة سبع سنوات بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفيات لدى البالغين بمقدار الضعف.

ووفقًا للدراسة، قال الدكتور أغباجي: "كان الأطفال يجلسون لأكثر من ست ساعات في اليوم، وزاد هذا بنحو ثلاث ساعات في اليوم عند وصولهم إلى مرحلة البلوغ".

وأشارت الدراسة إلى أن تراكم الوقت غير النشط يرتبط بتلف القلب بغض النظر عن وزن الجسم وضغط الدم، يجب على الآباء تشجيع الأطفال والمراهقين على التحرك أكثر من خلال إخراجهم للنزهة والحد من الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو ودائمًا نقول إذا كنت لا تستطيع الطيران، فاركض، إذا كنت لا تستطيع الركض، فامشي، ولكن بكل الوسائل، استمر في التحرك ولكن إياك والجلوس".